Sénégal: Cherif Abass Mbaye obtient le grade B mondial d'arbitre de la Fédération mondiale de karaté

Saint-Louis — L'arbitre international sénégalais Cherif Abass Mbaye a obtenu, mardi, le grade mondial B d'arbitre de la Fédération mondiale de karaté (WKF), avec la mention "Très bien", à la veille de l'ouverture des Championnats du monde de karaté, qui se déroule du 14 au 18 octobre à Bielsko-Biala, en Pologne, a-t-on appris auprès de l'intéressé.

"J'ai l'honneur de vous informer de la réussite du Sénégal aux Championnats du monde de karaté qui se déroulent actuellement à Bielsko-Bial̸a, en Pologne", a-t-il indiqué dans une note transmise à l'APS.

Dans ce document, Cherif Abass Mbaye se réjoui d'avoir réussi l'admission au grade d'arbitre B mondial de la WKF avec la mention "Très bien", et qu'il officiera durant ces Championnats du monde.

Cherif Abass Mbaye, actuel président de la Commission régionale d'arbitrage de karaté (CRAK) de Saint-Louis, signale qu'il le seul arbitre sénégalais dans ces compétitions.

En septembre dernier, il avait pris part aux Championnats d'Afrique de karaté organisés à Alger.