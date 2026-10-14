Afrique: Qualifications aux JO 2028 - Le Sénégal bat la Tunisie (2-0) au deuxième tour

13 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar, 13 oct. (APS) - L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est imposée, mardi, face à la Tunisie (2-0), au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, en match retour du deuxième tour du tournoi africain de qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 (LA28), prévus du 14 au 30 juillet.

Les Lionnes du Sénégal ont remporté la rencontre grâce à un doublé de Nguénar Ndiaye, auteure des deux buts aux 12e et 26e mn.

Le Sénégal remporte ainsi cette double confrontation sans avoir encaissé le moindre but.

Les Lionnes affronteront ensuite le vainqueur de la confrontation entre le Mali et le Bénin, au troisième tour, prévu en février-mars 2027.

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Le tournoi africain de qualification olympique de football féminin pour les JO de LA28 réunit 35 équipes. Il se déroule en cinq tours, disputés sous la forme de matchs aller-retour. Le premier tour est réservé aux six nations les moins bien classées au classement de la FIFA.

Le quatrième tour est prévu du 4 au 12 octobre 2027, tandis que le dernier tour se déroulera du 24 novembre au 4 décembre 2027.

Les deux équipes qui remporteront ce dernier tour décrocheront leur qualification pour le tournoi de football féminin des JO de LA28.

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