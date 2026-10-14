Sénégal: Lutte contre le cancer - La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances sonne la mobilisation

À l'occasion de la première édition d'Octobre Rose du secteur des assurances, le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (Fssa), Elhadji Amar Kébé a sonné la mobilisation.

Le Président de la FSSA a adressé ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation lors de sa tournée aux compagnies, ainsi que pour « votre adhésion et votre engagement unanimes en faveur de cette noble cause ».

« Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de la solidarité qui anime notre profession et de notre volonté commune d'aller au-delà de notre mission d'assureur pour contribuer activement à la prévention, à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer », a déclaré M. Kébé.

Il a expliqué que notre engagement collectif s'articulera autour de trois temps forts, traduisant notre volonté de conjuguer mobilisation, solidarité et actions concrètes au bénéfice des populations.

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Ainsi, le 15 octobre, il est prévu la Journée Rose des Assurances : une journée de mobilisation durant laquelle l'ensemble des collaborateurs et dirigeants seront invités à porter une touche de rose et à immortaliser leur engagement à travers des photos d'équipe.

Le 25 octobre, ce sera la grande randonnée pédestre des assurances placée sous le thème « Un pas pour la santé, un pas pour la vie », elle réunira les acteurs du secteur dans un formidable élan de solidarité et de sensibilisation.

Du 12 au 22 octobre, la caravane de sensibilisation et de dépistage : action phare de cette première édition, elle traduira concrètement l'engagement solidaire de notre profession à travers la mise à disposition, par la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances, de 1 000 kits de dépistage au profit de 1 000 femmes dans cinq régions du Sénégal. « Cette initiative d'envergure nationale témoigne de notre volonté de rapprocher les actions de prévention des populations, de promouvoir le dépistage précoce et de contribuer durablement à la protection de la santé des femmes », a affirmé M. Kébé.

Il a tenu à exprimer sa profonde gratitude à toutes les marraines qui ont généreusement accepté d'associer leur image, leur voix et leur engagement à cette première édition, contribuant ainsi à donner davantage de portée et de visibilité à notre mobilisation.

Le président de la Fssa a salué tout particulièrement l'ensemble des équipes mobilisées, dont l'enthousiasme, la disponibilité et le dévouement constituent les véritables moteurs de cette initiative collective.

Au-delà de nos compagnies et de nos différences, a-t-il dit, c'est toute une profession qui se rassemble autour d'une même conviction: protéger la vie, c'est aussi prévenir, sensibiliser et agir.

« Ensemble, faisons de cette première édition d'Octobre Rose des Assurances une réussite collective et le point de départ d'un engagement durable de notre secteur au service de la santé, de la prévention et de la solidarité. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, plus solidaires et capables d'agir pour préserver des vies », a lancé ElHadji Amar Kébé.