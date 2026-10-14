Maroc: Le Group Unimer annonce un résultat net consolidé de 29,123 millions de dirhams au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, le Groupe marocain Unimer, qui évolue dans l'exportation de conserves de sardines et d'anchois, a réalisé un résultat net consolidé bénéficiaire de 29,123 millions de dirhams (MDH), selon les comptes consolidés établis par la direction de cette entreprise.

Au premier semestre 2025, le groupe avait fait une perte de 40,773 MDH.

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 443,966 MDH contre 392,101 MDH au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, les achats et autres charges externes se sont établis à 332 MDH contre 307 MDH au premier semestre 2025 (+25 MDH). En ce qui les concerne, les charges de personnel ont connu une hausse de 2,42% avec une réalisation de 124,404 MDH contre 121,458 MDH au 30 juin 2025.

Le résultat d'exploitation dégage un solde de +6,194 MDH contre un solde déficitaire de 9,772 MDH au premier semestre 2025.

A fin juin 2026, le résultat financier du groupe Unimer se situe à 23,216 MDH contre -25,340 MDH un an auparavant.