A l'entame de la plénière de ce mardi 13 octobre, le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a invité l'ensemble des Sénateurs à se ranger résolument derrière le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours d'ouverture, le Speaker de la Chambre haute est revenu sur la sortie politique de l'ancien Président Joseph Kabila, désormais à la tête d'un mouvement politico-militaire allié à l'AFC/M23.

Pour Sama Lukonde, l'histoire vient de donner raison au Président de la République. « Dès le début de l'aventure de l'AFC/M23, supplétif du Rwanda, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait affirmé que le principal instigateur de cette entreprise n'était autre que son prédécesseur. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison », a-t-il déclaré.

Il a dénoncé avec force la sortie qu'il qualifie d'antipatriotique d'un mouvement dirigé par M. Joseph Kabila et les principaux cadres de l'AFC/M23, un mouvement qui a profondément endeuillé les familles dans l'Est de la République et qui, par ailleurs, est sous sanctions internationales. Le Président du Sénat a rappelé aux élus des élus la cohérence de leur action passée : « Vous l'avez si bien compris, Honorables Sénateurs et chers collègues, que vous n'avez pas hésité en son temps, à la demande de la Haute Cour Militaire, à légitimement lever ses immunités afin de permettre à la justice de le traiter conformément à la loi ».

Poursuivant son adresse, Jean-Michel Sama Lukonde a opposé deux visions de la RDC : D'un côté, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui déploie tous ses efforts pour rétablir une paix durable en République Démocratique du Congo. De l'autre, Joseph Kabila qui, selon ses mots, « sort de sa tanière en se dévoilant devant la face du monde comme le véritable ennemi et adversaire résolu des intérêts du peuple congolais ». « L'initiateur du projet macabre de balkanisation de la République Démocratique du Congo opère désormais à visage découvert », a-t-il asséné.

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Appel à l'unité nationale et hommage aux FARDC

Le Président du Sénat a conclu par un double appel solennel. Premièrement, à la population congolaise : « Nous invitons notre population à ne pas se laisser distraire par ces vendeurs d'illusions et à demeurer loyale à Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, qui ne ménage aucun effort dans la recherche des solutions aux problèmes qui l'accablent. Nous l'invitons en outre, à accompagner le processus de dialogue qu'il a initié en vue de consolider la paix et la cohésion nationale. »

Deuxièmement, aux forces de défense : « Nous renouvelons la reconnaissance de la Nation aux éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, de la Police Nationale, des services de sécurité, ainsi qu'aux résistants patriotes Wazalendo, pour leur dévouement, leur courage et leur engagement en faveur de la défense de la patrie. »

Ç'aura été une plénière sous le signe de l'unité nationale derrière le Commandant Suprême, Félix Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat.