Ile Maurice: Transports publics - Métro à l'arrêt, autobus au ralenti

La nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre, marquée par des heurts, des barricades en feu et des actes de vandalisme à travers l'île, a durement perturbé les transports publics. Prévu à 6 heures, le métro n'a pas pu démarrer : des inspections s'imposaient après les dégradations constatées dans plusieurs stations. D'après Vincent Ho Kam, Marketing and Communication Manager de Metro Express Ltd, les stations de Coromandel, Barkly et Vandermeersch ont été vandalisées.

Écrans, cartes électriques et câbles de communication, indispensables au fonctionnement du réseau, ont été endommagés. «La direction a décidé de ne pas faire circuler le métro afin de protéger la vie des passagers et du personnel», a-t-il expliqué, soulignant qu'une rame peut accueillir plus de 300 personnes.

Des équipes techniques évaluent les dégâts et préparent les réparations, une tâche compliquée par l'ampleur des dommages et les exigences de sécurité. Les rames sont globalement épargnées, mais l'une d'elles a été atteinte par un projectile, qui a perforé un panneau. Elle a aussitôt été retirée de la circulation.

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La direction devait faire le point à 5 heures aujourd'hui mercredi, selon les résultats des inspections et l'évolution de la situation. La reprise dépendra avant tout des conditions de sécurité.

Le service des autobus a également démarré avec du retard. La National Land Transport Authority signale des perturbations sur plusieurs lignes, certains employés n'ayant pu rejoindre leur dépôt à temps. Par précaution, plusieurs opérateurs, dont RHT Bus Services et United Bus Service (UBS), ont modifié leurs horaires et réduit leur flotte en circulation.

Chez RHT Bus Services, le départ a été différé le temps d'obtenir de la police des garanties sur la sécurité des routes. Son Chief Executive Officer, Siddharth Sharma, indique que seuls 22 autobus ont circulé hier matin, en évitant certains quartiers jugés sensibles pour protéger personnel et usagers. Les liaisons Rose-Hill-Port-Louis par l'autoroute, les dessertes des centres commerciaux et les lignes passant par Coromandel ont toutefois été maintenues.

UBS a pour sa part lancé ses opérations vers 6 heures, contre 4 h 30 habituellement. Presque toutes les lignes ont été desservies, mais selon un programme allégé tenant compte des risques pour le personnel. La compagnie note par ailleurs une faible affluence de passagers.