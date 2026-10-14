Ile Maurice: La 19e journée maintenue ce samedi

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

Malgré les perturbations survenues dans la préparation des chevaux en raison des troubles dans le pays, la 19e journée de courses hippiques, prévue ce samedi 17 octobre, aura bel et bien lieu. Une décision prise par le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) à l'issue d'une rencontre avec les entraîneurs.

L'organisateur a également obtenu l'aval de la police pour la tenue de cette journée. Le MTCJC a, dans un communiqué, déclaré avoir pris toutes les dispositions de concert avec les autorités pour le bon déroulement de la journée.

Les actes de vandalisme perpétrés dans différentes régions de l'île depuis lundi soir ont impacté la préparation de plusieurs chevaux. En effet, la séance d'entraînement de mardi n'a pas été possible, tandis que celle de mercredi a débuté à partir de 6h30 en raison du couvre-feu.

Selon le communiqué du MTCJC, la réunion pourrait néanmoins débuter plus tôt que d'habitude, avec le départ de la première course prévu à 12 h 15.

En ce qu'il s'agit des séances d'entraînements, elles débuteront à 6 h 30, en cas de couvre-feu.

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