Ile Maurice: Un policier arrêté en possession de trois sabres et d'une batte de baseball

Un policier affecté au poste de Rose-Belle a été arrêté dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre à La Gaulette pour «bearing offensive weapon». Trois sabres, trois capuches et une batte de baseball ont été découverts à bord de son véhicule lors d'un contrôle routier effectué vers 23 h 50, sur la route Royale.

Interrogé sur la présence de ces objets, le policier aurait simplement répondu, «moi aussi, je suis policier.» Il a été informé de l'infraction qui lui était reprochée ainsi que de ses droits constitutionnels, avant d'être placé en état d'arrestation. Les objets ont été saisis pour les besoins de l'enquête.

Le constable a également été verbalisé pour avoir enfreint le couvre-feu en vigueur, alors qu'il circulait sur la route principale de La Gaulette vers 23 h 20. Il a été placé en détention au poste de police de Flic-en-Flac, en attendant sa comparution devant la justice, ce mercredi.