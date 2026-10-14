Sénégal: JOJ 2026 - Près de 630 médias accrédités dont 200 sénégalais (COJOJ)

Dakar — Le Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) a accrédité près de 630 médias, dont 200 du Sénégal, sur les 1.600 demandes reçues pour la couverture de l'événement, a révélé Olivia Nloga, la directrice exécutive de la promotion de la marque JOJ.

"Sur [...] 1600 demandes [reçues], aujourd'hui, nous aurons à peu près 630 médias accrédités au total", a-t- elle dit dans un entretien avec l'APS.

Environ 2 700 athlètes sont attendus aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, pour lesquels une vingtaine de disciplines sportives sont en lice, selon le comité d'organisation.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.

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Pour la directrice exécutive de la promotion de la marque JOJ, parmi les médias accrédités, plus de 30 %, soit un peu plus de 200, sont des médias sénégalais.

Olivia Nloga s'est réjouie de "l'enthousiasme" suscité par les JOJ, soulignant que cela montre bien qu'il y a "un intérêt manifeste" pour le premier événement de l'olympisme sur le continent africain.

Selon Mme Nloga, un espace dénommé "le Main Press Center", va constituer le centre de presse principal avec 85 positions pour accueillir les médias.

"Dans le Main Press, ils [les médias] pourront venir travailler, faire leur sujet, les envoyer dans les conditions de réactivité qui sont nécessaires pour l'exercice de votre profession. Mais nous aurons également d'autres centres de presse délocalisés sur d'autres sites. Nous en aurons un au Centre équestre, nous en aurons un au complexe Tour de l'OEuf et nous en aurons un également au niveau du stade Iba Mar Diop", a-t-elle expliqué.

Olivia Nloga a assuré que toutes les facilités ont été mises en place pour que les journalistes aient "le confort et les conditions techniques qui leur sont utiles pour exercer de la meilleure manière possible leur métier et faire les plus beaux comptes rendus qu'on puisse imaginer".