Afrique de l'Ouest: La Libèrienne Charlyne Brumskine, élue présidente de la Cour de justice de la CEDEAO

Dakar — La magistrate libérienne Charlyne M. Brumskine a été élue présidente de la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mardi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, a appris l'APS auprès de cette juridiction communautaire.

La nouvelle présidente succède au Cap-verdien Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves tandis que le Béninois Désiré Henri Aïhou devient le nouveau vice-président de cette Cour.

L'élection de la nouvelle direction par le nouveau collège de juges marque le début d'une nouvelle ère pour cette institution judiciaire régionale, suite à la fin du mandat du collège de juges sortant, souligne un communiqué parvenu à l'APS.

La nouvelle direction pilotera les affaires judiciaires et institutionnelles de la Cour pour les deux prochaines années de son mandat de quatre ans, non renouvelable, qui s'achève en 2030, fait savoir la juridiction.

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Les trois autres membres de la Cour sont la Gambienne Awa Bah, la Nigérianne Henrietta Uzoamaka Didigu (Nigeria) et le Togolais Yaouza Ouro-Sama (Togo).

Leur élection fait suite à la prestation de serment de ces cinq nouveaux juges le 6 octobre 2026, au nouveau siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, en présence du dirigeant sénégalais Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO.

Pour la Cour de justice de la CEDEAO, cette transition intervient à un moment charnière, alors que la juridiction poursuit la mise en œuvre de son Plan stratégique 2026-2030, "Justice 2030", fait-on valoir.

"Ce plan vise à renforcer l'accès à la justice, à améliorer l'efficacité du système judiciaire et institutionnel, à accroître la visibilité de la Cour et à consolider la confiance du public dans la justice régionale", rappelle la Cour de justice de la CEDEAO.