Sénégal: L'AJSPD lance son Grand prix du journalisme en santé, édition 2026

L'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) a procédé mardi au lancement officiel de l'édition 2026 lance officiellement l'édition 2026 de son Prix annuel récompensant les meilleures productions journalistiques dans le domaine de la santé, a-t-on appris de son président.

Selon Eugène Kaly, ce prix qui récompense les meilleures productions en presse écrite, presse en ligne, radio et télévision vise à "encourager l'excellence journalistique, stimuler le débat public et orienter les décisions politiques sur les défis complexes liés à la santé sexuelle et reproductive des populations mobiles au Sénégal".

Le Prix Jeune Journaliste, ouvert aux moins de 35 ans, et le Grand Prix du Journalisme en Santé, dédié à la meilleure production tous supports de publication confondus, sont les deux récompenses prévues par les organisateurs.

Les candidats seront évalués par un jury sur la base des thèmes portant sur l'accès aux services de santé reproductive pour les jeunes migrants, la contraception et la planification familiale dans les zones d'accueil.

La date limite de soumission est fixée au 20 novembre, la remise des Prix étant prévue le 5 décembre prochain.