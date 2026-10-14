Sénégal: Mbour - 21 000 pots immergés pour favoriser la reproduction du poulpe

Mbour — Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a dégagé plus de 39 millions de francs CFA pour mettre à disposition 21 000 pots utilisés pour l'immersion de vases à poulpe dans le département de Mbour, une initiative visant à favoriser la reproduction de cette espèce et à contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques, a-t-on appris du directeur de cabinet du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Baba Ndiaye.

"Ce lot, financé à travers le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM), avec l'appui de la Banque mondiale, s'inscrit dans la continuité d'une initiative lancée en 2004 à Nianing par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA)", a-t-il indiqué.

M. Ndiaye s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de l'opération, mardi, en présence de nombreux acteurs de la pêche artisanale.

"Ces vases constituent des habitats pour faciliter la reproduction et le développement post-larvaire de cette espèce", a-t-il expliqué.

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Selon M. Ndiaye, le département de Mbour a enregistré, en 2025, des débarquements moyens de 95 000 tonnes de produits halieutiques, pour une valeur commerciale estimée à 51 milliards de francs CFA.

"Concernant spécifiquement le poulpe, 4 700 tonnes ont été débarquées au quai de pêche de Tambour, pour une valeur commerciale de près de 15 milliards de francs CFA", a-t-il précisé.

Il a fait observer que cette espèce, dont le cycle de vie est estimé à 12 à 14 mois au Sénégal, occupe une place importante dans l'économie halieutique locale et nationale, notamment en raison de l'orientation de sa production vers l'exportation.

Il a assuré que le ministère de tutelle va continuer à soutenir les initiatives communautaires de restauration des habitats marins, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers.

Dans cette perspective, Baba Ndiaye a instruit la Direction des pêches maritimes, le Projet SENRM et les structures concernées, en relation avec le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), de procéder à un suivi scientifique de l'opération afin d'évaluer son impact sur la reconstitution du stock de poulpe et de renforcer la mise en œuvre du plan d'aménagement de cette pêcherie.

Mbour, un pôle majeur de la gestion communautaire

Le coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) de Mbour, Moustapha Senghor, a salué la mobilisation des acteurs autour de cette opération, estimant qu'elle contribue à la préservation des ressources et au développement économique des communautés de pêcheurs.

"Le poulpe représente une espèce très, très, très importante, du point de vue création d'emplois, les femmes qui confectionnent les pots, mais aussi du point de vue création de devises au niveau de la communauté comme au niveau de l'État", a-t-il déclaré.

M. Senghor a remercié le Projet SENRM, l'État du Sénégal et les professionnels de la pêche pour leur contribution à la mise en œuvre de cette initiative, soulignant que les 21 000 pots ont été mobilisés cette année avec l'appui du projet.

Il a également mis en avant le rôle des CLPA dans la gestion durable des ressources halieutiques, estimant que les initiatives locales développées à Tambour expliquent l'importance accordée à ce département dans les programmes d'appui au secteur.

L'immersion des vases à poulpe constitue ainsi, selon les intervenants, un levier de préservation d'une ressource stratégique pour la Petite-Côte, qui attire des milliers de pêcheurs venus d'autres régions du Sénégal.