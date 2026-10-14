Sénégal: Une subvention de 7 milliards de francs de FCFA pour financer la saison horticole

Thiès — Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage dispose d'une subvention de sept milliards de francs CFA destinée à financer la saison horticole 2026-2027, a révélé le directeur de l'horticulture, Cheikh Ahmet Bassirou Sané.

"Pour la présente saison horticole, nous avons une subvention de 7 milliards [de FCFA]. Nous pensons que [ce montant va] permettre la démultiplication des semences, la production et la distribution des ressources aux petits producteurs, pour leur donner un pouvoir d'achat et contribuer ainsi à l'économie", a souligné M. Sané, mardi, à Thiès, au cours d'une cérémonie de réception de semences.

Selon lui, il est prévu de distribuer "3.000 tonnes de semences locales" aux petits producteurs qui préféreront travailler avec ces semences.

Des fournisseurs de semences ont été sélectionnés sur la base des performances, de la proximité avec les petits producteurs, mais aussi de la conformité administrative.

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"Nous réceptionnons 96 tonnes de semences de pommes de terre, sur les 2.486 tonnes qui ont été octroyées à la société", a indiqué Aliou Wade, coordonnateur du projet de centre de stockage porté par la société SADIDAL, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits agro-alimentaires.

Le directeur de l'horticulture a relevé la présence, à cette cérémonie, de la Direction de la protection des végétaux (DPV) qui a assuré le contrôle phytosanitaire des 96 tonnes de pomme de terre de la société SADIDAL.

"Nous magnifions ce travail de contrôle, parce qu'il y a des périodes où les producteurs se plaignaient de la mauvaise qualité des semences", a dit le coordinateur du projet du centre de stockage de la société SADIDAL.

Il a relevé que "le contrôle, tel qu'il est fait aujourd'hui, montre que l'État a pris le problème au sérieux, pour que des semences de qualité et rien que des semences de qualité entrent dans le pays".

Aliou Wade a rappelé que "la semence est un pilier important de la production".

La société SADIDAL, a-t-il signalé, a anticipé pour que ces semences de pomme de terre arrivent à temps pour être inspectées par la Direction de la protection des végétaux (DPV), réceptionnées et transférées aux producteurs à bonne date.

Il considère que le défi de la commercialisation a été réglé parce que SADIDAL a déjà signé des contrats avec les producteurs pour à terme récupérer et payer sur le champ toute leur récolte.