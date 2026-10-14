Sénégal: U20 - Malick Daf dévoile une liste des 24 joueurs pour le tournoi UFOA-A

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans (U20), Malick Daf, a publié une liste de 24 joueurs en vue du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) de la catégorie, prévu au Mali du 15 au 30 octobre 2026.

Le technicien a dévoilé cette liste mardi, selon la Fédération sénégalaise de football.

Les joueurs retenus évoluent dans plusieurs clubs du championnat local, à savoir Dakar FC, AF Darou Salam, Espoirs de Guédiawaye, Teungueth FC, Sonacos et US Ouakam.

Le Sénégal, tenant du titre, évoluera dans le groupe B de cette compétition sous-régionale, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau.

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Le groupe A est comprend le Mali (pays organisateur), la Guinée, le Liberia, et la Gambie.

Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens de but : Baye Galaye Dieng (Dakar FC), Birame Faye (ASC Jaraaf), Abdoulaye Gueye (Guédiawaye FC)

Défenseurs : Mamadou L. Seydi (Koumbalamb FC), Pape Biram Ndong (AF Darou Salam), Mouhamed Junior Ba (Diambars FC), Amadou Mboup (Espoirs de Guédiawaye), Samba Sané (Be Sport), Malick Diallo (Dakar FC), Cheikh Sadibou Sadio (Sonacos), Bakary Sagna (Espoirs de Guédiawaye)

Milieux de terrain : Ousseynou Seck (US Ouakam), Ibrahima Baldé (Environnement Foot), Moussa Gueye (Merida AC), Paul Ali Diagne (Casa Sport), Boss Ndoye et Dame Dion (Teungueth FC)

Attaquants : Pape Alioune Ndiaye (Espoirs de Guédiawaye), Alassane Gueye (Teungueth FC), Cheikh A. Khadre Diop (Hayo de Agnams), Cheikh Dia et Moustapha Camara (AF Darou Salam), Adama Sagne (Environnement Foot), Bernard Modiane Thiaw (Sonacos), Norbert Gomis (Dakar FC).