Sénégal: Les prix à la production industrielle progressent de 1,3% en août 2026

Les prix à la production industrielle hors égrenage de coton ont enregistré une hausse de 1,3% en août 2026, comparativement au mois de juillet.

Cette évolution est principalement portée par le renchérissement des produits des industries extractives et manufacturières, selon les données relatives à l'activité industrielle, rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Dans le détail, les prix des produits de l'extraction ont progressé de 2,3% sur un mois, tandis que ceux des industries manufacturières ont augmenté de 0,9%. En revanche, les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau, ainsi que ceux des produits des industries environnementales, sont restés stables durant la période sous revue.

Les industries extractives tirent la hausse annuelle

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un an, la progression est plus marquée. Les prix à la production industrielle hors égrenage de coton se sont relevés de 9,3% en août 2026, sous l'effet notamment du bond de 18,0% des prix des produits des industries extractives.

Cette tendance confirme la contribution importante du secteur extractif à l'évolution des prix industriels. En cumul sur les huit premiers mois de l'année 2026, les prix à la production industrielle affichent également une hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2025.

Le coton à contre-courant

A l'inverse, les prix des produits issus de l'égrenage de coton présentent une évolution contrastée. Ils ont augmenté de 2,9% en variation mensuelle en août 2026, mais demeurent orientés à la baisse sur des périodes plus longues.

En effet, ces prix ont reculé de 9,9% en glissement annuel et de 12,1% en cumul sur les huit premiers mois de 2026.