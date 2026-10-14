Sénégal: Les prix à la production industrielle progressent de 1,3% en août 2026

14 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les prix à la production industrielle hors égrenage de coton ont enregistré une hausse de 1,3% en août 2026, comparativement au mois de juillet.

Cette évolution est principalement portée par le renchérissement des produits des industries extractives et manufacturières, selon les données relatives à l'activité industrielle, rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Dans le détail, les prix des produits de l'extraction ont progressé de 2,3% sur un mois, tandis que ceux des industries manufacturières ont augmenté de 0,9%. En revanche, les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau, ainsi que ceux des produits des industries environnementales, sont restés stables durant la période sous revue.

Les industries extractives tirent la hausse annuelle

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un an, la progression est plus marquée. Les prix à la production industrielle hors égrenage de coton se sont relevés de 9,3% en août 2026, sous l'effet notamment du bond de 18,0% des prix des produits des industries extractives.

Cette tendance confirme la contribution importante du secteur extractif à l'évolution des prix industriels. En cumul sur les huit premiers mois de l'année 2026, les prix à la production industrielle affichent également une hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2025.

Le coton à contre-courant

A l'inverse, les prix des produits issus de l'égrenage de coton présentent une évolution contrastée. Ils ont augmenté de 2,9% en variation mensuelle en août 2026, mais demeurent orientés à la baisse sur des périodes plus longues.

En effet, ces prix ont reculé de 9,9% en glissement annuel et de 12,1% en cumul sur les huit premiers mois de 2026.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.