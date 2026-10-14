Ethiopie: Une nouvelle raffinerie de métaux précieux ouvre un nouveau chapitre dans la valorisation des ressources

L'inauguration de la Raffinerie nationale de métaux précieux marque une nouvelle étape dans les efforts de l'Éthiopie pour mieux valoriser ses ressources minérales sur son territoire, en renforçant les liens entre l'exploitation minière, la transformation industrielle et le développement des exportations.

Inaugurée le 10 octobre par le Premier ministre Abiy Ahmed dans la zone économique spéciale de Bole Lemi, à Addis-Abeba, l'installation est conçue pour traiter plus de 600 tonnes de métaux précieux par an lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité. Créée dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings (EIH) et Sam Precious Metals, elle vise à renforcer les capacités nationales de raffinage, à améliorer la qualité des exportations de métaux précieux, à favoriser la création d'emplois qualifiés et à développer des activités connexes.

Cet investissement intervient alors que l'or occupe une place croissante dans les exportations éthiopiennes. En août, le ministre des Mines, Habtamu Tegegne, a indiqué que le pays avait produit environ 44 tonnes d'or au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018, qui venait de s'achever, générant 5,65 milliards de dollars américains de recettes d'exportation, selon l'Agence de presse éthiopienne.

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La nouvelle raffinerie entend s'appuyer sur ces résultats en permettant de réaliser davantage d'opérations de transformation dans le pays, afin que l'Éthiopie conserve une part plus importante de la valeur économique générée par ses ressources minérales.

De la richesse minérale à la création de valeur sur le territoire national

Pendant des années, le secteur aurifère éthiopien s'est heurté à une contrainte structurelle majeure : le pays ne disposait pas de capacités nationales de raffinage suffisantes pour traiter l'or à l'échelle envisagée par les autorités et conformément aux normes des marchés internationaux. La chaîne de valeur se prolongeait ainsi au-delà des frontières nationales, les producteurs et exportateurs locaux dépendant de services de raffinage à l'étranger.

La Banque nationale d'Éthiopie a historiquement acheté de l'or brut auprès des mineurs artisanaux avant de l'exporter après raffinage. Le Fonds monétaire international a relevé que le décalage entre les achats effectués par la Banque et les exportations qui suivent influe sur l'enregistrement des transactions aurifères dans les statistiques extérieures du pays.

La mise en place de capacités nationales de raffinage introduit une étape supplémentaire de transformation en Éthiopie. Les autorités espèrent ainsi renforcer le contrôle de la qualité, améliorer la valorisation des métaux précieux et élargir la gamme de services accessibles aux producteurs et aux exportateurs.

L'installation est conçue pour analyser et raffiner l'or afin de produire des lingots prêts à l'exportation, ainsi que des lingots et des pièces d'or et d'argent coulés ou frappés, présentant différents degrés de pureté. L'analyse des métaux précieux, qui permet d'en déterminer la composition et la pureté, joue un rôle essentiel dans l'établissement de leur valeur commerciale et dans le respect des spécifications des acheteurs.

La raffinerie devrait également permettre de récupérer l'argent et d'autres sous-produits de valeur présents dans les matières traitées pour en extraire l'or. Cette capacité pourrait améliorer la valorisation des ressources et limiter les pertes de matières potentiellement précieuses lorsque les technologies de raffinage nécessaires ne sont pas disponibles localement.

Si le raffinage ne garantit pas automatiquement un prix international plus élevé pour l'or, la transformation sur le territoire national permet à l'Éthiopie de réaliser davantage d'opérations nécessaires à la préparation des métaux précieux pour leur commercialisation, tout en développant des compétences et des services qui auraient autrement dû être recherchés à l'étranger.

Renforcer les recettes d'exportation et les capacités en devises

Lors de l'inauguration, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la raffinerie contribuerait aux efforts de l'Éthiopie pour réduire progressivement ses exportations de matières premières et ses importations de produits finis à plus forte valeur ajoutée. Il a présenté la transformation locale comme un volet important de la stratégie globale de développement industriel du gouvernement.

La logique économique repose sur le fait que l'extraction minière, à elle seule, ne permet pas de tirer parti de toutes les possibilités offertes par la chaîne de valeur d'une matière première. Le raffinage, les analyses, la manutention sécurisée et la production de lingots conformes aux exigences des marchés peuvent générer une activité économique supplémentaire avant la commercialisation des ressources auprès des acheteurs internationaux.

Pour l'Éthiopie, où l'or est devenu une source majeure de recettes d'exportation, le développement de ces activités sur le territoire national pourrait renforcer la compétitivité des exportations et ouvrir des perspectives de revenus liés aux services de transformation, en complément de la vente des minerais.

La raffinerie pourrait également chercher à attirer des entreprises minières et des producteurs de métaux précieux des pays voisins. Si elle parvient à mobiliser des approvisionnements régionaux suffisants, l'Éthiopie pourrait renforcer sa place dans le commerce des métaux précieux, générer des revenus grâce au raffinage et aux services connexes, et consolider ses liens avec les marchés régionaux.

Le Premier ministre a présenté le raffinage à l'échelle régionale comme une possibilité pour le pays, en mettant en avant la capacité de l'installation et les liaisons aériennes de l'Éthiopie. Toutefois, l'ampleur de cette activité dépendra de la compétitivité des coûts de traitement, de la fiabilité des approvisionnements, du respect de normes de qualité reconnues à l'échelle internationale et de la demande des clients potentiels.

La capacité annoncée, supérieure à 600 tonnes par an, concerne l'ensemble des métaux précieux et suppose un fonctionnement à pleine capacité. Elle ne doit pas être interprétée comme le volume d'or actuellement produit par l'Éthiopie ni comme une prévision du volume annuel que la raffinerie traitera effectivement.

La contribution de l'installation aux recettes en devises dépendra également des quantités de métaux traitées, de la valeur des services fournis, de l'origine des matières premières et des conditions dans lesquelles les transactions seront réalisées. La raffinerie offre la possibilité d'accroître la transformation locale, mais sa contribution réelle ne pourra être évaluée qu'à partir de ses résultats opérationnels et de ses performances à l'exportation.

Développer une main-d'oeuvre qualifiée et une expertise industrielle

Au-delà des recettes d'exportation, la raffinerie offre à l'Éthiopie la possibilité de développer des compétences spécialisées dans les secteurs minier et manufacturier.

Les opérations modernes de raffinage nécessitent des compétences en métallurgie, en analyse des métaux précieux, en essais de laboratoire, en assurance qualité, en maintenance des équipements et en gestion industrielle. Le développement de ces capacités sur le territoire national pourrait renforcer les compétences techniques de la main-d'oeuvre éthiopienne et favoriser l'essor d'activités connexes.

Le gouvernement a identifié l'emploi qualifié et le développement de l'expertise locale parmi les retombées attendues du projet. Le Premier ministre a également souligné l'importance de la participation des professionnels éthiopiens à l'exploitation et à la gestion des grandes installations industrielles.

Le partenariat avec Sam Precious Metals pourrait servir de cadre au développement, en Éthiopie, de compétences techniques et d'une expérience opérationnelle. À plus long terme, les retombées dépendront de la capacité des professionnels éthiopiens à assumer des responsabilités techniques, à acquérir des compétences avancées et à contribuer à la construction d'une industrie nationale du raffinage durable.

Les possibilités d'emploi pourraient dépasser les effectifs directement employés par la raffinerie. Le transport, la maintenance des équipements, les services de laboratoire, la sécurité, la logistique et d'autres activités de soutien pourraient également bénéficier de l'expansion des opérations. Si la fabrication locale de bijoux se développe parallèlement au raffinage, de nouvelles perspectives pourraient apparaître dans le travail des métaux, la conception, la production et la commercialisation.

L'installation pourrait également permettre aux entreprises locales de bijouterie d'accéder sur le territoire national à des métaux précieux raffinés et à des services spécialisés. Elle constituerait ainsi une base potentielle pour dépasser le simple commerce de matières premières et évoluer vers la production de biens à plus forte valeur ajoutée.

L'ampleur de ces retombées reste à déterminer en fonction des modalités de recrutement, de formation et d'approvisionnement de la raffinerie. Le projet crée néanmoins une plateforme susceptible de développer l'expertise technique et de renforcer les liens entre l'extraction minière, la transformation et la fabrication.

Propriété nationale et développement industriel

La raffinerie a été créée dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et Sam Precious Metals. Selon les déclarations du Premier ministre rapportées par les médias éthiopiens, EIH détient 51 % du capital de la coentreprise, contre 49 % pour Sam Precious Metals.

Cette structure associe une participation éthiopienne majoritaire à un partenaire international pour développer les capacités nationales de raffinage. Sa contribution à long terme dépendra non seulement de la répartition du capital, mais également du développement des compétences éthiopiennes, de l'intégration des fournisseurs locaux et de la capacité de l'installation à fonctionner de manière compétitive.

Pour l'économie dans son ensemble, une raffinerie nationale peut servir de trait d'union entre la production minière et d'autres activités productives. Son exploitation pourrait stimuler la demande de services spécialisés, renforcer les dispositifs de contrôle de la qualité et créer une base pour de nouveaux investissements dans le traitement et la transformation des métaux précieux.

Une supervision efficace, la transparence dans l'approvisionnement et le respect des réglementations applicables aux exportations et aux transactions financières seront essentiels pour maintenir la confiance des producteurs, des clients et des acheteurs internationaux. Ces conditions contribueront également à faire de l'installation un élément d'une chaîne de valeur des métaux précieux plus formalisée et plus compétitive.

De l'inauguration à des retombées économiques mesurables

L'inauguration de la Raffinerie nationale de métaux précieux constitue un ajout important aux infrastructures industrielles de l'Éthiopie. Elle dote le pays de nouvelles capacités nationales de raffinage et d'analyse des métaux précieux, à un moment où l'or contribue de manière significative aux recettes d'exportation.

La prochaine étape consistera à traduire ces capacités en activités durables, en exportations compétitives, en emplois qualifiés et en débouchés pour les entreprises éthiopiennes. L'ampleur de la contribution économique de la raffinerie dépendra des volumes effectivement traités, de la disponibilité de matières premières issues de sources légales, de l'accès aux marchés régionaux et internationaux ainsi que du développement des industries en aval.

Pour l'Éthiopie, l'enjeu plus large est de construire une chaîne de valeur des métaux précieux plus complète, allant de l'extraction et de l'analyse au raffinage, à l'exportation et à la fabrication. Le développement de ces liens peut contribuer à maintenir davantage d'activités productives dans le pays et à renforcer la contribution du secteur minier au développement industriel.

La portée à long terme de la raffinerie se mesurera donc non seulement aux volumes de métaux précieux qu'elle traitera, mais aussi aux capacités techniques qu'elle développera, aux entreprises qu'elle soutiendra et aux perspectives économiques qu'elle ouvrira aux travailleurs et aux entreprises éthiopiens.