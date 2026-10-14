Addis Ababa — Le ministère de la Santé et le Fonds « Beginnings » ont lancé un programme d'investissement de 90 millions de dollars US sur cinq ans afin d'accélérer les efforts de l'Éthiopie pour prévenir les décès maternels et néonatals et renforcer les services de santé.

Lors de la cérémonie de lancement, la ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a déclaré que ce partenariat avec une coalition de fondations philanthropiques internationales, d'investisseurs et de partenaires institutionnels constituait une étape majeure vers la réalisation de cet objectif.

« Notre partenariat avec le Fonds Beginnings revêt une importance particulière, car nous lançons une initiative historique d'investissement de 90 millions de dollars américains destinée à accélérer les progrès vers l'élimination des décès évitables de mères et de nouveau-nés en Éthiopie », a-t-elle déclaré.

Le Dr Mekdes a ajouté que cet investissement contribuerait à garantir que « les professionnels les plus compétents » soient en première ligne des soins, afin que les mères puissent faire confiance aux établissements de santé publics et y recourir.

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Elle a souligné que l'Éthiopie avait enregistré des progrès remarquables au cours des deux dernières décennies, avec une réduction significative de la mortalité maternelle et un nombre croissant de femmes recourant aux soins prénataux.

Elle a toutefois mis en garde contre tout relâchement : « Nous ne pouvons pas nous contenter des améliorations obtenues dans les zones urbaines. L'heure est venue pour nous de nous dépasser et d'agir pour notre communauté. »

Alice Kang'ethe, PDG du Fonds Beginnings, a déclaré que le rôle de l'organisation était de soutenir les priorités du gouvernement plutôt que de poursuivre des objectifs distincts.

« Le fonds s'attache à aider les gouvernements à accélérer les progrès... en investissant dans les personnes, les produits et les systèmes de santé afin d'assurer des soins de qualité aux mères et aux nouveau-nés », a-t-elle déclaré.

Mme Kang'ethe s'est dite convaincue que l'Éthiopie pourrait dépasser les objectifs de développement durable fixés en matière de réduction de la mortalité.

« Nous savons ce qu'il faut faire pour lutter contre les décès évitables. Des solutions existent, notamment grâce à de nouvelles innovations. Notre rôle commun est de veiller à ce que ces interventions soient mises en oeuvre rapidement, avec qualité, pour toutes les femmes et tous les nouveau-nés, de manière cohérente et à grande échelle », a-t-elle déclaré.

L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, Abdalla Hassan Alshamsi, a salué le leadership et l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'amélioration des soins de santé. « Cette réussite témoigne du leadership de l'Éthiopie et de son dévouement à l'amélioration des soins de santé pour sa population », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'initiative de la Fondation Gates lancée à Abou Dhabi vise à améliorer les soins de santé pour 34 millions de mères et de nouveau-nés à travers l'Afrique et à contribuer à prévenir plus de 300 millions de décès évitables d'ici 2031.

Le Fonds « The Beginnings Fund » bénéficie du soutien d'organismes philanthropiques tels que la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, la Fondation Gates, la Fondation Children's Investment Fund et Delta Philanthropies. Il intervient en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Malawi, au Lesotho, au Ghana et au Nigeria.

Ce nouvel investissement marque un nouvel élan pour venir en aide aux mères et aux nouveau-nés dans les communautés isolées et fortement touchées, où le taux de mortalité évitable reste le plus élevé, a-t-on indiqué.