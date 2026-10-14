Afrique: Le Forum de Tana place l'Éthiopie au coeur de la quête de paix et de sécurité sur le continent

Par Temesegen Assefa

Le 14 octobre, 2026 (ENA)

Alors que l'Afrique est confrontée à des conflits persistants, à des rivalités géopolitiques et à des vulnérabilités économiques, l'Éthiopie s'apprête à accueillir un rassemblement continental de haut niveau visant à promouvoir des solutions africaines aux défis de paix et de sécurité du continent.

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Le 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, prévu du 23 au 25 octobre à Bahir Dar, intervient à un moment crucial où les relations entre stabilité politique, souveraineté économique et concurrence entre les grandes puissances mondiales façonnent de plus en plus l'avenir de l'Afrique.

Sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique », le forum réunira des dirigeants politiques, des décideurs, des chercheurs et des experts en sécurité afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération continentale et de traduire les priorités communes en actions concrètes.

Pour l'Éthiopie, accueillir ce forum représente bien plus qu'une simple occasion de réunir des voix africaines influentes. Cela renforce la contribution du pays à la diplomatie continentale et offre une tribune pour faire avancer le dialogue sur les défis structurels auxquels sont confrontés la Corne de l'Afrique et l'ensemble du continent.

Créé en 2012, le Forum de Tana s'est imposé comme une plateforme permettant d'examiner les défis sécuritaires de l'Afrique sous un angle africain, en réunissant divers acteurs afin d'analyser les causes des conflits et d'explorer les voies menant à une paix durable.

Sa question centrale reste d'actualité : comment l'Afrique peut-elle passer de la simple gestion des crises récurrentes à la mise en place des fondements politiques, économiques et institutionnels nécessaires à une stabilité durable ?

Des solutions africaines aux défis africains

Partout en Afrique, les conflits surgissent rarement de manière isolée. L'exclusion politique, la faiblesse des institutions, la concurrence pour les ressources, les inégalités économiques et les griefs non résolus peuvent se conjuguer pour créer des conditions dans lesquelles l'instabilité persiste bien au-delà de la flambée immédiate de la violence.

Les conséquences s'étendent bien au-delà des champs de bataille. Les conflits provoquent des déplacements de populations, perturbent le commerce, découragent les investissements, affaiblissent les institutions publiques et détournent les ressources des services essentiels et du développement. Dans les régions déjà confrontées à des pressions liées au climat et à l'incertitude économique, l'insécurité peut fragiliser davantage les moyens de subsistance et aggraver les vulnérabilités.

Pour relever ces défis, il faut aller au-delà des réponses militaires ou des interventions d'urgence. Une paix durable repose sur une diplomatie préventive, des processus politiques inclusifs, des institutions responsables et des opportunités économiques permettant aux communautés de participer de manière significative au développement national.

C'est là que l'appropriation africaine revêt une importance particulière.

Les pays africains et les institutions régionales possèdent une connaissance précieuse des griefs historiques, des dynamiques politiques et des réalités locales qui sous-tendent de nombreux conflits. Renforcer leur capacité à anticiper les crises, à servir de médiateurs dans les différends et à soutenir la consolidation de la paix peut contribuer à élaborer des réponses mieux adaptées aux spécificités du continent.

Les solutions menées par l'Afrique n'impliquent toutefois pas que le continent agisse seul. Les partenariats internationaux restent essentiels pour apporter expertise, investissements et soutien diplomatique. Leur efficacité dépend de leur capacité à renforcer les priorités et les capacités institutionnelles africaines, plutôt qu'à se substituer au leadership local.

En réunissant des dirigeants politiques, des universitaires et des professionnels de la sécurité, le Forum de Tana offre l'occasion de faire le lien entre les débats politiques et l'expérience pratique, en encourageant des approches qui s'attaquent non seulement aux symptômes de l'insécurité, mais aussi à ses causes profondes.

Le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la diplomatie continentale

L'Éthiopie occupe une position stratégique majeure dans la Corne de l'Afrique, une région où les évolutions politiques, les enjeux sécuritaires et les intérêts économiques sont étroitement liés. Le fait qu'elle accueille le siège de l'Union africaine à Addis-Abeba a également fait de ce pays un pôle important de la diplomatie continentale.

Dans ce contexte, le Forum de Tana vient compléter les engagements diplomatiques officiels en offrant un espace de réflexion approfondie sur les nouvelles tendances en matière de sécurité, les tensions régionales et les conditions structurelles qui façonnent la paix et la stabilité.

Le fait d'accueillir cette rencontre à Bahir Dar permet également d'étendre le dialogue continental au-delà de la capitale politique de l'Éthiopie, en associant des discussions de haut niveau à une ville qui offre un cadre unique pour des échanges sur l'avenir de l'Afrique.

Pour l'Éthiopie, ce forum offre l'occasion de contribuer à la réflexion continentale sur la prévention des conflits, la coopération régionale et la relation entre sécurité et développement. Il peut également contribuer à renforcer la collaboration entre les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens, dont la coopération est essentielle pour relever les défis régionaux complexes.

Pourtant, l'importance d'organiser un forum international ne se mesure pas uniquement à l'envergure de ses participants ou à l'ampleur des débats qui y sont menés. Sa véritable valeur réside dans la capacité des idées qui y naissent à influencer les politiques, à renforcer les partenariats et à contribuer à des progrès concrets.

La contribution de l'Éthiopie à la diplomatie continentale dépendra donc d'un engagement soutenu, d'un dialogue constructif et de la capacité à relier les discussions menées dans le cadre de plateformes telles que Tana à des initiatives plus larges de consolidation de la paix.

Pourquoi la coopération régionale est-elle essentielle ?

La Corne de l'Afrique illustre à quel point la sécurité nationale est étroitement liée à la stabilité régionale. Les tensions politiques, les conflits armés, le terrorisme, les pressions liées au climat et les vulnérabilités économiques peuvent dépasser les frontières, entraînant des conséquences qu'aucun pays ne peut gérer efficacement de manière isolée.

L'insécurité dans un pays peut provoquer des déplacements de population vers les États voisins, perturber les voies commerciales et nuire aux investissements régionaux. Les désaccords concernant les ressources partagées et les intérêts stratégiques concurrents peuvent également mettre à rude épreuve les relations, rendant la coopération plus difficile précisément au moment où elle est la plus nécessaire.

Pour l'Éthiopie, la stabilité régionale est étroitement liée au développement économique, aux relations diplomatiques et aux perspectives d'une intégration plus poussée dans toute la Corne de l'Afrique.

Le renforcement du commerce transfrontalier, de la connectivité des transports, du développement des infrastructures et de la coopération dans la gestion des ressources communes peut générer des opportunités économiques tout en renforçant les intérêts mutuels entre pays voisins. À l'inverse, des tensions prolongées peuvent augmenter les coûts, affaiblir la confiance et limiter le potentiel de développement de la région.

Le défi consiste à mettre en place des mécanismes permettant aux pays de gérer pacifiquement leurs désaccords, d'empêcher l'escalade des conflits locaux et d'identifier des domaines d'intérêt commun malgré leurs divergences politiques.

Le Forum de Tana offre une tribune permettant d'examiner ces possibilités. Grâce au dialogue et à l'échange d'expériences en matière de politiques publiques, les participants peuvent explorer comment les États voisins et les institutions régionales peuvent renforcer la diplomatie préventive, améliorer la coordination et élaborer des approches qui s'attaquent à la fois aux menaces immédiates pour la sécurité et à leurs causes profondes.

Dans une région marquée par des intérêts nationaux qui se chevauchent et par une concurrence géopolitique plus large, un engagement soutenu n'est pas simplement une préférence diplomatique ; c'est un élément essentiel d'une stabilité durable.

La souveraineté économique, fondement de la paix

L'accent mis par le 12e Forum de Tana sur la souveraineté économique met en lumière une dimension souvent négligée de la sécurité africaine : la capacité des pays à bâtir des économies résilientes et à faire des choix significatifs quant à leurs priorités de développement.

Partout sur le continent, les pressions liées à la dette extérieure, les capacités industrielles limitées, la dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières et l'exposition à la volatilité des marchés internationaux peuvent restreindre les options politiques des gouvernements. Ces vulnérabilités peuvent limiter les investissements dans les services publics, les infrastructures et les secteurs productifs, tout en réduisant les ressources disponibles pour relever les défis en matière de sécurité.

La dépendance économique peut également réduire la marge de manoeuvre d'un pays alors que les puissances mondiales se disputent l'accès aux ressources naturelles, aux marchés, aux infrastructures et aux emplacements stratégiques.

Cette concurrence présente à la fois des opportunités et des risques pour l'Afrique. Les investissements étrangers, les transferts de technologie et les partenariats internationaux peuvent soutenir l'industrialisation et la transformation économique. Cependant, lorsque les intérêts extérieurs prennent le pas sur les priorités de développement africaines, ces relations peuvent exacerber les rivalités et limiter les bénéfices dont peuvent bénéficier les économies locales.

La souveraineté économique ne doit donc pas être comprise simplement comme une réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Elle implique également de renforcer les capacités de production nationales, de mobiliser des ressources, de mettre en place des institutions efficaces, d'élargir les marchés régionaux et de négocier des partenariats internationaux qui favorisent la réalisation des objectifs de développement à long terme.

Ces priorités ont des implications directes pour la paix et la sécurité.

Lorsque les opportunités économiques sont limitées et que les inégalités persistent, les mécontentements sociaux peuvent s'aggraver et les tensions politiques devenir plus difficiles à résoudre. À l'inverse, une croissance économique inclusive, des institutions plus solides et un meilleur accès aux moyens de subsistance peuvent contribuer à créer des conditions plus propices à la stabilité.

Pour l'Éthiopie et ses voisins, une coopération accrue dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l'énergie et de la gestion des ressources peut renforcer la résilience économique et consolider les intérêts communs en matière de paix. L'intégration économique régionale peut également encourager le dialogue en démontrant les avantages concrets de la stabilité.

Le thème du forum met donc en lumière une réalité stratégique plus large : la capacité de l'Afrique à préserver la paix est étroitement liée à sa capacité à façonner son avenir économique et à s'adapter à un environnement international de plus en plus concurrentiel.

Du dialogue à l'action concrète

Malgré toute l'importance du dialogue continental, le programme africain en matière de paix et de sécurité reste confronté à un défi fondamental : traduire les engagements politiques en résultats concrets sur le terrain. Les réunions de haut niveau peuvent instaurer la confiance, susciter des idées et définir des priorités communes. Mais leur impact dépend en fin de compte de la mise en oeuvre, de la coordination institutionnelle et d'un engagement politique durable.

Les gouvernements, l'Union africaine, les organisations régionales, les instituts de recherche et les autres parties prenantes ont tous un rôle à jouer pour faire le lien entre les discussions politiques et les réponses concrètes. Une coopération renforcée peut améliorer les systèmes d'alerte précoce, soutenir les efforts de médiation, renforcer la prévention des conflits et encourager des approches de consolidation de la paix fondées sur des données factuelles.

Les instituts de recherche peuvent aider à identifier les facteurs d'instabilité et à évaluer l'efficacité des interventions. Les expériences des communautés touchées par les conflits peuvent également éclairer l'élaboration de politiques qui répondent aux réalités locales plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des évaluations de haut niveau.

La continuité revêt une importance tout aussi grande. Les recommandations issues de forums tels que celui de Tana doivent éclairer les discussions politiques ultérieures, les partenariats institutionnels et les initiatives concrètes. Les progrès doivent être évalués non seulement à l'aune des déclarations et des engagements, mais aussi à travers les améliorations apportées à la coopération, à la prévention des conflits et à la capacité des institutions à répondre aux menaces émergentes.

Pour l'Éthiopie, contribuer à renforcer ces liens permettrait d'accroître la contribution du forum à la diplomatie continentale et de soutenir les efforts africains plus larges visant à instaurer une paix durable. Le succès de la réunion de Bahir Dar se mesurera en fin de compte à la capacité de ses discussions à rapprocher le continent de solutions pouvant être mises en oeuvre, pérennisées et adaptées à l'évolution des circonstances.

Renforcer la voie de l'Afrique vers la paix

Les défis liés à la paix et à la sécurité en Afrique sont indissociables de ses perspectives économiques, de ses institutions politiques et de sa place dans un ordre mondial en mutation. Y répondre nécessite une approche globale alliant diplomatie préventive, gouvernance inclusive, coopération régionale et développement durable.

Le 12e Forum de haut niveau de Tana est très attendu, car il offre l'occasion de faire progresser cette approche en plaçant les perspectives africaines au coeur des discussions sur l'avenir du continent. Pour l'Éthiopie, l'organisation de ce forum renforce son engagement dans les affaires continentales et crée un espace propice à la promotion de la coopération entre les partenaires africains. Pour l'ensemble du continent, ce rassemblement offre l'occasion d'examiner comment la souveraineté économique, les partenariats stratégiques et des institutions régionales plus solides peuvent contribuer à un avenir plus stable et plus résilient.

En fin de compte, la quête de paix de l'Afrique ne peut reposer uniquement sur le dialogue. Elle nécessite une volonté politique, des capacités institutionnelles, des opportunités économiques et un engagement durable à résoudre les différends par des moyens pacifiques.

Alors que les participants se réunissent à Bahir Dar, le défi consistera à traduire en actions concrètes cet engagement commun en faveur de l'appropriation africaine : renforcer les institutions, approfondir la coopération régionale et s'attaquer aux conditions structurelles qui permettent aux conflits de perdurer.

L'importance durable du Forum de Tana ne résidera pas simplement dans les discussions qu'il suscitera, mais dans les progrès que ces discussions contribueront à rendre possibles : une Afrique mieux armée pour gérer ses propres défis en matière de sécurité, façonner son avenir géopolitique et veiller à ce que la paix et le développement aillent de pair.