Ethiopie: L'ancien vice-Premier ministre Demeke exhorte les pays africains à renforcer leur financement national pour lutter contre la malnutrition

Addis Ababa — Demeke Mekonnen, ancien vice-Premier ministre et président du conseil d'administration de la Fondation YADAM, a appelé les pays africains à renforcer la mobilisation des ressources nationales, à améliorer la gestion des finances publiques et à adopter des mécanismes de financement innovants pour lutter contre la malnutrition.

S'exprimant lors du Dialogue de haut niveau sur le financement de la nutrition à Addis-Abeba, Demeke a mis en avant l'expérience de l'Éthiopie, citant l'objectif de la Déclaration de Seqota visant à mobiliser 638 millions de dollars américains pour les réformes en matière de nutrition d'ici 2030, ainsi que les efforts déployés pour renforcer le suivi budgétaire dans ce domaine.

Il a exhorté les gouvernements africains à dépasser les mécanismes de financement fragmentés et à court terme pour adopter des mécanismes de financement durables permettant une utilisation efficace des ressources disponibles.

Dans un contexte de baisse de l'aide publique au développement et de concurrence croissante pour l'aide internationale, M. Demeke a souligné que l'engagement des gouvernements devait se traduire par des actions concrètes, notamment des dotations budgétaires spécifiques, une mise en oeuvre coordonnée entre les secteurs, un suivi rigoureux des dépenses et une obligation de rendre compte des résultats.

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Mettant en avant les dispositifs institutionnels de l'Éthiopie, il a salué le rôle joué par le ministère des Finances dans l'allocation et la protection des fonds destinés à la Déclaration de Seqota et aux initiatives nationales plus larges en matière de nutrition.

M. Demeke a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans et a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition.

Il a déclaré que le financement durable de la nutrition nécessite des contributions coordonnées de la part des gouvernements, des partenaires de développement, du secteur privé et des communautés.

Si les partenaires de développement peuvent apporter une aide financière et technique, les investissements du secteur privé dans la production alimentaire locale et les initiatives menées par les communautés peuvent contribuer à accroître les ressources et à améliorer l'accès à une alimentation nutritive.

M. Demeke a en outre appelé les gouvernements à intégrer les priorités en matière de nutrition dans les budgets nationaux et les cadres de dépenses pluriannuels, en s'appuyant sur des analyses économiques fondées sur des données factuelles démontrant les coûts de la faim et les avantages d'investir dans la nutrition.

Il a déclaré que mettre en évidence les retombées économiques et sociales des investissements dans la nutrition aiderait les décideurs politiques à combler les déficits de financement, à allouer les ressources plus efficacement et à donner la priorité aux programmes qui renforcent le capital humain.

S'appuyant sur son implication dans la Déclaration de Seqota depuis son lancement, Demeke a souligné l'importance d'un leadership politique soutenu, d'une collaboration intersectorielle et de plans de financement liés à des résultats mesurables.

Il a encouragé les pays participants à partager leurs expériences, à relever les défis liés à la mise en oeuvre et à adopter des approches de financement nationales éprouvées et innovantes.

Il a également appelé à l'élaboration de feuilles de route concrètes et d'arguments d'investissement fondés sur des données probantes afin d'inciter les ministères des Finances, les banques de développement et les investisseurs privés à mobiliser des ressources en faveur des programmes de nutrition.

Le Dialogue de haut niveau sur le financement de la nutrition, qui se tient à Addis-Abeba du 12 au 16 octobre, rassemble les points focaux de l'initiative « Scaling Up Nutrition » (SUN) et des représentants des ministères des Finances de l'Éthiopie, du Botswana, de l'Eswatini, du Libéria, du Kenya et de la Sierra Leone.

Ce forum a pour objectif de renforcer la coordination entre les ministères des Finances et les instances nationales de coordination en matière de nutrition, de valider des outils permettant d'élaborer des dossiers d'investissement dans la nutrition et de mettre en place des mécanismes de financement durables.

S'inspirant de l'expérience de l'Éthiopie, les participants s'efforcent d'élaborer des feuilles de route visant à mobiliser des ressources nationales et internationales afin de soutenir les programmes de nutrition dans toute la région.