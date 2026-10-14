Madagascar: Toliara - Deux morts sur la RN10

Dans la soirée du 12 octobre, un camion transportant des marchandises s'est renversé à Vatolatsaka, à 96 km de Toliara, sur la RN10 reliant Toliara à Ambovombe Androy. Le véhicule transportait également des passagers, dont deux ont été tués sur le coup: un adolescent de 18 ans et un enfant de 11 ans. Se trouvant du mauvais côté du véhicule, ils ont été écrasés par le poids des marchandises transportées par le camion. D'autres passagers ont sauté, voyant que le camion allait se renverser, et la plupart ont eu du mal à respirer ensevelis sous les marchandises. Dix-huit blessés au total, dont le chauffeur, qui a perdu sa main.

Deux ambulances de la commune rurale de Bezaha et de la commune de Betioky ont été dépêchées sur place pour ramener les blessés graves qui ont besoin de chirurgie à Bezaha, située à une vingtaine de kilomètres de l'accident. Aux explications de certains témoins, le camion, en provenance d'Ilakaka et à destination de Fotadrevo, à Ampanihy, a déjà fini sa descente de Vatolatsaka, mais au dernier tournant, le camion semble avoir perdu ses freins ou sa direction et s'est rabattu sur un mur avant de se renverser.

« Le département de la Santé publique prend en charge les premiers soins de ces victimes », a souligné Raphaël Hotahiane, directeur régional de la Santé, venu sur le lieu du drame.

Enjeux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur régional de la Population et des Solidarités, également présent à Vatolatsaka, a déclaré qu'il prenait les dispositions nécessaires concernant les deux passagers décédés. Cette descente de Vatolatsaka est dangereuse pour tout véhicule, car non seulement la pente est abrupte et se présente en forme de « S », mais l'autre côté est une falaise de plus de trente-quarante mètres au tout début de la descente. En période de pluies, les passagers, pour ne pas alourdir les véhicules, descendent et préfèrent faire la marche d'à peu près 2 kilomètres jusqu'en bas de la descente.

Toujours est-il que de nombreux accidents sont malheureusement enregistrés sur cette portion de Vatolatsaka, point de descente vers les plaines de Bezaha et de Betioky. La piste est en mauvais état, ce qui accroît les risques de glissade et de renversement, malgré la présence d'une courte portion bitumée sur une partie particulièrement abrupte. À certains endroits, la circulation à double sens est impossible.

Vatolatsaka est une commune rurale du district de Betioky, passage incontournable pour rejoindre la partie Sud du pays, vers le littoral en direction de Beheloke et d'Itampolo, et la RN10 menant vers Betioky, Ampanihy, Tsihombe et Ambovombe Androy. Les travaux de réhabilitation du tronçon Andranovory-Ambatry, représentant environ 98 km au total (partant du PK 4 au PK 101), sont très attendus, si prévus depuis le mois d'août dernier. Ceci après les premiers essais de mise en place de la couche de fondation de 5 km partant d'Andranovory en 2025.