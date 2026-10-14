L'Union européenne (Ue) soutient la commercialisation des produits agroécologiques en Côte d'Ivoire à travers l'inauguration, le 9 octobre 2026 à Abidjan, de la boutique paysanne « Eco-Grenier », destinée à rapprocher les producteurs des consommateurs.

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agriculture vivrière Abidjan Lagunes (Aval), « Eco-Grenier » constitue un débouché commercial pour les produits vivriers frais et transformés issus de pratiques agroécologiques, notamment les légumes, le manioc, la banane plantain et l'attiéké. L'initiative vise à améliorer la valorisation des productions locales tout en favorisant une alimentation saine et respectueuse de l'environnement.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Michel Dumoulin, chef d'équipe Global Gateway Transformation, hub régional auprès de l'Union européenne, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'Ue, qui promeut des investissements durables et le renforcement des chaînes de valeur locales.

Financé par l'Union européenne, le projet Aval accompagne des producteurs du District autonome d'Abidjan et des régions des Grands-Ponts, de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé.

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Selon Michel Dumoulin, cet espace représente une étape importante dans la structuration des circuits de commercialisation et la promotion de pratiques agricoles limitant le recours aux intrants chimiques.

Il a plaidé pour la mise en place, par les autorités ivoiriennes, d'un label officiel permettant d'identifier les produits issus de l'agroécologie et de mieux valoriser les efforts des producteurs. Selon lui, une telle reconnaissance pourrait contribuer à leur assurer une rémunération plus adaptée aux exigences de ces pratiques agricoles.

Le coordonnateur du projet Aval, Jérémy Lescot N'ze, a précisé que le programme accompagne environ 1 000 producteurs de légumes, de manioc et de banane plantain, ainsi que 200 unités ou groupements de transformation du manioc.

Cet appui comprend des formations techniques, des actions de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des pesticides et des produits chimiques, ainsi que la mise à disposition de matériel et de semences améliorées pour encourager l'adoption de pratiques agroécologiques.

Le président du Groupement d'intérêt économique (Gie) « Eco-Grenier », Gnagne Noé, a souligné que la boutique doit contribuer à améliorer les revenus des producteurs en leur offrant un débouché plus direct. Il a appelé les organisations membres à garantir la disponibilité et la qualité des produits, à respecter les engagements de livraison et à instaurer une gestion transparente afin de fidéliser la clientèle.

Célestin Gala N'Guessan, directeur régional de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières des Grands-Ponts, a salué cette initiative qui contribue, selon lui, à réduire le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs.

Il a réaffirmé la disponibilité du ministère à accompagner la structuration des organisations paysannes, notamment dans la filière maraîchère, afin de faciliter la commercialisation des produits vivriers et de contribuer à leur disponibilité sur les marchés.