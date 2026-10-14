Cote d'Ivoire: M'Bengué - Les autorités coutumières des 60 villages mobilisées contre l'orpaillage illégal

La lutte contre l'orpaillage illégal passe par une mobilisation de toutes les communautés. À M'Bengué, dans la région du Poro, les autorités coutumières des 60 villages du département ont pris l'engagement de contribuer à l'éradication de ce phénomène qui menace les terres agricoles, l'environnement et la sécurité des populations.

Cette mobilisation s'est concrétisée le lundi 12 octobre 2026, à l'occasion d'une rencontre de sensibilisation présidée par le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des recommandations du Conseil national de sécurité (CNS), qui a instruit les préfets de renforcer la sensibilisation des populations contre l'exploitation aurifère clandestine.

Selon le préfet, une rencontre tenue le 5 septembre 2026 à Yamoussoukro a permis d'établir une cartographie de l'orpaillage illégal dans les différentes régions du pays. Si le Poro figure parmi les régions les moins touchées à l'échelle nationale, le département de M'Bengué apparaît néanmoins comme la zone la plus affectée de la région, avec d'autres poches d'activités illégales, notamment dans les zones frontalières.

Préserver les terres agricoles

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Face à cette situation, Karim Diarrassouba a appelé les chefs de terre, les chefs de village et les jeunes à prendre leurs responsabilités. Il les a exhortés à empêcher l'accès des exploitants clandestins aux terres et à contribuer à la préservation du patrimoine foncier.

« Nos terres rurales, ce sont des terres agricoles, ce sont des terres de culture. Mais pourquoi nous les détruisons ? Pourquoi nous laissons nos terres à la portée, au libre usage des gens malveillants ? », a-t-il interrogé, invitant les communautés à protéger les terres héritées de leurs ancêtres et destinées principalement à l'agriculture.

Pour mieux faire comprendre les conséquences de cette pratique, plusieurs services techniques ont pris part à la rencontre. Il s'agit notamment des services des Mines, de l'Agriculture, des Eaux et Forêts et de l'Environnement, ainsi que du Centre ivoirien antipollution (CIAPOL). Le corps préfectoral et les représentants des forces de défense et de sécurité étaient également présents. Leurs interventions ont porté sur les effets de l'orpaillage illégal sur les terres agricoles, l'environnement et la sécurité des populations.

Une semaine pour déclarer le matériel

Au-delà de la sensibilisation, les autorités ont annoncé des mesures destinées à renforcer la lutte contre les exploitants clandestins et leurs complices. Le préfet a averti que les actions engagées ne concerneraient pas uniquement les personnes qui extraient illégalement l'or, mais également les autres acteurs impliqués dans cette activité.

« Les orpailleurs clandestins, les chefs de village complices et tous les acteurs impliqués seront traqués et traduits devant la justice », a prévenu Karim Diarrassouba.

Les forces de défense et de sécurité ont, pour leur part, demandé aux personnes détenant du matériel susceptible d'être utilisé dans le cadre de l'orpaillage illégal de le déclarer auprès de la police, de la gendarmerie ou de la préfecture, dans un délai d'une semaine. À l'expiration de cette période, une phase de répression sera engagée contre les contrevenants, ont-elles annoncé.

Des comités locaux de veille annoncés

Autre mesure importante : les chefs de village, les chefs de terre et les autorités coutumières des 60 villages du département ont signé une charte d'engagement pour contribuer à l'éradication de l'orpaillage illégal. Le corps préfectoral, les chefs de service et de direction, les opérateurs économiques, les responsables des Mines ainsi que les forces de défense et de sécurité sont également appelés à formaliser leur engagement à travers la signature d'une charte.

Des comités locaux de veille seront par ailleurs mis en place dans les villages. Ils auront pour mission de renforcer la surveillance, de prévenir l'installation de nouveaux sites clandestins et de faciliter le signalement des activités suspectes aux autorités compétentes.

« Pour éviter tout désagrément, arrêtez de pratiquer ces activités, sinon vous serez traqués et la loi sera appliquée. Ce n'est pas une menace, mais un avertissement », a insisté le préfet.

La tournée de sensibilisation doit se poursuivre dans les départements de Sinématiali et de Dikodougou. À travers cette démarche, les autorités entendent renforcer la responsabilité des communautés et la vigilance des acteurs locaux afin de préserver les terres agricoles, de protéger l'environnement et de garantir la sécurité des populations.