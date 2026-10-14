Cote d'Ivoire: Korhogo - Le port du casque s'installe, les contrôles seront renforcés

Le port du casque doit s'inscrire durablement dans les habitudes des conducteurs de deux-roues à Korhogo. C'est le message lancé par le député-maire de la commune, Ouattara Lacina Lass PR, lors d'un point de presse tenu le lundi 12 octobre 2026, dans la salle de conférences de la mairie. À cette occasion, l'élu a salué l'adhésion des populations à cette mesure de sécurité routière et annoncé le renforcement des contrôles, notamment la nuit.

Le premier magistrat de la commune a exprimé sa reconnaissance aux administrés pour leur écoute et leur engagement dans cette opération de sensibilisation. L'objectif est de mieux protéger les conducteurs de motos contre les conséquences des accidents de la circulation.

Selon Ouattara Lacina Lass PR, la phase de sensibilisation est prévue pour une durée de six mois. Toutefois, le port du casque ne se limitera pas à cette période. Les contrôles se poursuivront au-delà afin d'encourager les usagers à adopter durablement ce comportement. L'élu, également conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, a insisté sur le renforcement des contrôles nocturnes, pour que les conducteurs se protègent aussi bien le jour que la nuit.

La lutte contre l'insécurité renforcée

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Au-delà de la sécurité routière, le maire a réaffirmé sa détermination à lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Il a notamment mis en garde les jeunes qui consomment des stupéfiants ou circulent avec des machettes dans la ville. Ces comportements feront désormais l'objet d'une surveillance accrue.

L'édile a exhorté les populations, en particulier les jeunes, à faire preuve de civisme et à contribuer au maintien de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de la paix. Il a rappelé que Korhogo a toujours eu vocation à donner l'exemple en matière de coexistence pacifique.

Dans cette perspective, il a invité les habitants à collaborer étroitement avec les Forces de défense et de sécurité. Il a justifié cet appel à la vigilance par la situation géographique de la région, proche de pays confrontés à la menace terroriste. Pour lui, la préservation de la tranquillité publique demeure essentielle à la stabilité de la commune.

Un cadre propice aux investissements

Le député-maire a également souligné que la sécurité constitue un enjeu important pour l'attractivité de Korhogo. La commune entend préserver un environnement paisible, susceptible de rassurer les investisseurs et de favoriser son développement durable.

Enfin, il a invité les populations à reconnaître les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en général et Korhogo en particulier, dans différents domaines, sous le leadership du chef de l'État, Alassane Ouattara.

À travers cette sortie médiatique, la municipalité réaffirme ainsi sa volonté de faire du port du casque une pratique durable et de renforcer les actions en faveur de la sécurité des personnes et des biens.