Tunisie: Dattes - 20 MD de crédits pour les petits agriculteurs

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a mobilisé une enveloppe de 20 millions de dinars sous forme de crédits saisonniers destinés aux petits agriculteurs, afin de soutenir la collecte et le stockage des dattes durant la campagne agricole 2026-2027.

Selon un communiqué de la banque, ces financements concernent également l'entretien et la préservation des oasis dans les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, principales zones de production de dattes en Tunisie.

Les crédits seront accordés à un taux d'intérêt bancaire fixe, sans exigence de garanties ni d'autofinancement. La BTS Bank prévoit également des procédures simplifiées et des délais de traitement encadrés afin de faciliter l'accès des petits producteurs au financement.

Les agriculteurs pourront bénéficier de ces crédits directement auprès de la banque ou par l'intermédiaire des Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA), des Groupements de développement agricole (GDA) et des sociétés communautaires actives dans le secteur, conformément aux conventions conclues à cet effet.

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À travers ce dispositif, la BTS Bank entend contribuer au bon démarrage de la saison des dattes 2026-2027, notamment en facilitant le financement de la récolte, du stockage et de l'entretien des oasis.

Cette enveloppe doit également permettre aux petits agriculteurs de disposer plus rapidement des ressources financières nécessaires au déroulement de la campagne, grâce à la simplification des procédures d'octroi et de déblocage des crédits.