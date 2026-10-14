Tunisie: « Al-Matbaâ » décroche un nouveau prix international en Italie

Le feuilleton tunisien « Al-Matbaâ » (L'Imprimerie), produit par la Télévision tunisienne et réalisé par Mehdi Hmili, a remporté mardi le prix du meilleur programme dramatique étranger au festival italien Matera Fiction, dédié aux productions télévisuelles et dramatiques.

Cette récompense vient enrichir le palmarès de la série, diffusée pendant le mois de Ramadan 2026 et déjà distinguée à plusieurs reprises, a annoncé la Télévision tunisienne sur sa page officielle.

Selon la même source, ce nouveau prix confirme la présence croissante de la fiction tunisienne dans les festivals et manifestations audiovisuelles internationales, ainsi que sa capacité à rivaliser avec des productions étrangères.

Après le succès de la première saison, le producteur exécutif et réalisateur Mehdi Hmili s'apprête désormais à lancer les préparatifs de la deuxième saison d'« Al-Matbaâ ».

Cette nouvelle saison devrait être diffusée sur la chaîne nationale durant le Ramadan 2027, prolongeant ainsi l'aventure de cette production tunisienne désormais récompensée à l'international.