Sénégal: Police culturelle - Les talents artistiques des forces de sécurité à l'honneur

La première édition de la « Police culturelle » s'est tenue le samedi 10 octobre 2026, au Musée des civilisations noires. Cet événement, à l'initiative de l'Association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs) et de la Police nationale, a permis de mettre à l'honneur les talents artistiques et littéraires des forces de sécurité à travers une diversité d'expressions artistiques.

Le Musée des civilisations noires a accueilli, le samedi 10 octobre, la première édition de la « Police culturelle ». Cette manifestation, portée par l'Association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs), en collaboration avec la Direction générale de la Police nationale, a mis en lumière les talents artistiques et littéraires des membres des forces de sécurité.

Ce qui a notamment retenu l'attention du représentant du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Moustapha Thioune a exprimé son émerveillement face à la diversité des talents présentés, allant de la peinture à la musique, en passant par la littérature.

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De son côté, le président de l'Apcs a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et le civisme. « Mon ambition est de promouvoir une culture de paix, de civisme, de responsabilité et de respect mutuel à travers des initiatives concrètes. Nous devons encourager les initiatives qui rapprochent la Police nationale de la population, particulièrement de la jeunesse », a déclaré Alioune Badara Mané.

Le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a rappelé les ambitions de cette première édition de la « Police culturelle ». « Nous voulons une police proche de ses concitoyens, nous voulons une police qui dialogue autant qu'elle protège, nous voulons une police qui reconnaît et encourage les talents dans ses rangs. Nous voulons faire de la culture un levier de paix, de cohésion sociale et de citoyenneté », a-t-il déclaré.

Mame Seydou Ndour a également profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à une figure marquante de la police et de la culture : Laye Bamba Seck, ancien policier et homme de culture.

« Avant nous, il avait compris qu'on peut servir la nation sous l'uniforme tout en donnant sa voix, sa plume et son talent à la culture, sans jamais trahir ni l'un ni l'autre. Laye Bamba Seck est le symbole de ce que nous voulons rappeler : la culture a toujours eu sa place dans la maison police », a-t-il souligné.

La manifestation s'est achevée par des démonstrations de rap et de slam, des performances de lutteurs ainsi que des présentations d'arts martiaux par les agents.