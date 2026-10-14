Sénégal: La fête de l'Indépendance, au-delà de Dakar, les régions

De Kaolack en 1975 à Thiès, en passant par Diourbel et Louga, la délocalisation de la fête nationale du 4 avril, s'inscrit dans une longue tradition. Avec la région de Kaolack désignée pour 2029, le Président Bassirou Diomaye Faye affiche son ambition, de faire de ce rendez-vous, un levier supplémentaire de développement territorial.

La fête nationale du 4 avril constitue un moment de représentation de l'État, de communion nationale et de mise en lumière des territoires. En annonçant, lors du Conseil des ministres du 13 octobre 2026, la délocalisation à Kaolack de la tenue de la prise d'armes suivi du Grand défilé marquant la fête nationale du 4 avril 2029, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, remet au premier plan une pratique ancienne.

Le choix de Kaolack n'est pas inédit. Il renvoie à une histoire qui remonte aux premières années de l'indépendance. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal affichait déjà une volonté de délocaliser les grandes célébrations nationales de la capitale Dakar.

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En 1975, 1977, 1979 et 1982, les villes de Kaolack, Diourbel, Thiès et Louga avaient successivement accueilli la célébration de ce jour particulier. Après plusieurs décennies d'interruption, la démarche a été relancée en 2026 à Thiès, avant que Kaolack ne soit de nouveau désignée pour 2029.

Sous Senghor, les premières expériences de délocalisation

En 1975, quinze ans après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, Léopold Sédar Senghor choisit Kaolack pour accueillir la fête nationale. À cette époque, la région, sous l'appellation du Sine-Saloum, occupait une place centrale dans l'organisation économique et administrative du pays. Ce vaste ensemble historique correspond aujourd'hui aux régions de Kaolack, Kaffrine et de Fatick réunies.

En transférant temporairement le centre de gravité des célébrations vers cette partie du pays, le chef de l'État donnait une visibilité nationale à une ville importante, pour les échanges commerciaux et les activités agricoles.

Deux ans plus tard, en 1977, le choix se porta sur Diourbel. La ville du Baol accueillit le grand défilé populaire. En 1979, Thiès prit le relais. La capitale du rail était le réceptacle de cérémonies en présence du Président Senghor et des principales autorités de l'État. En 1982, Louga devint à son tour le centre des célébrations du 4 avril.

Ces politiques de délocalisations ne relevaient pas uniquement d'une volonté de renouveler le décor de la fête nationale. Elles permettaient de rapprocher la représentation de l'État des populations, de valoriser les capitales régionales

Après les éditions organisées dans les années 1970 et au début des années 1980, la fête nationale a durablement été célébrée à Dakar. Il aura fallu attendre 2026 pour voir la délocalisation reprendre avec Thiès.

Kaolack 2029, un choix à portée stratégique

La désignation de Kaolack pour accueillir la fête nationale en 2029 est d'autant plus significative que la ville avait déjà accueilli la cérémonie en 1975. Cinquante-quatre ans sépareront ainsi les deux éditions, si le calendrier annoncé est maintenu.

Située au centre du pays, Kaolack occupe une position charnière entre plusieurs espaces économiques et territoriaux. Son histoire est étroitement liée au commerce, à l'agriculture, au bassin arachidier et aux échanges avec les régions voisines. Sa fonction de carrefour lui confère un potentiel important dans la circulation des marchandises, l'organisation des filières agricoles et la desserte de différentes parties du territoire national.

Un « Programme spécial Indépendance »

En conseil des ministres du 13 octobre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a demandé aux ministres concernés de concevoir, sous la supervision et la coordination du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, un «Programme spécial Indépendance» pour la région de Kaolack. Ce programme devra intégrer la réalisation d'infrastructures publiques prioritaires et la relance de l'économie locale. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre de rendre compte, chaque trimestre en Conseil des ministres, de l'état d'avancement des projets et des travaux validés.

Le choix de Kaolack traduit manifestement une volonté de rapprocher l'État des populations et de donner une portée concrète à la territorialisation des politiques publiques. La mobilisation de financements, l'implication des entreprises locales, le recours aux compétences régionales et le développement des activités culturelles et artisanales pourraient amplifier les retombées de la manifestation.