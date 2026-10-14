Sénégal: Compétition du 22 au 25 octobre - « Ngor Marlin Cup » de retour à Dakar

La prestigieuse Ngor Marlin Cup fait son grand retour à Dakar, du 22 au 25 octobre 2026. Selon un communiqué de presse de la Fédération sénégalaise de pêche sportive (Fsps), cette édition s'annonce comme l'une des plus relevées du continent, avec la participation de plusieurs grandes nations de la discipline.

Outre le Sénégal, présenté comme un sérieux prétendant au titre, l'Afrique du Sud, le Canada, la France et l'Italie ont confirmé leur présence. Au total, 25 bateaux prendront part à ces quatre journées de compétition, au départ de la baie de Ngor. Les équipes, composées de pêcheurs d'élite, rivaliseront de stratégie et d'endurance pour traquer le marlin bleu, l'une des espèces les plus convoitées de l'océan Atlantique.

Les pêcheurs évolueront au large de Dakar, notamment autour des dispositifs de concentration de poissons, réputés pour attirer thons et marlins bleus. Au-delà de la compétition, la Ngor Marlin Cup met en lumière le potentiel maritime du Sénégal et la position de Dakar comme destination prisée pour le tourisme de pêche et l'écotourisme.

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La manifestation met également l'accent sur la préservation des ressources halieutiques, à travers la pratique du « catch and release », consistant à marquer puis relâcher les poissons capturés. Les passionnés, les professionnels du secteur et les curieux sont invités à suivre les pesées quotidiennes, qui promettent des moments forts en émotion, et à célébrer l'esprit de la Teranga.

Par ailleurs, sur le plan international, l'équipe nationale du Sénégal de pêche sportive se préparera également à un autre rendez-vous majeur : les Championnats du monde, prévus en Espagne.