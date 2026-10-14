Afrique: Le Sénégal vise la CAN 2027 avec Vieira aux commandes

Le football sénégalais change d'époque. Après une sortie prématurée au Mondial 2026, la fédération a limogé Pape Thiaw et confié le banc, le 18 août, à Patrick Vieira, né à Dakar et passé comme entraîneur par les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Italie. Son premier test arrive vite : les éliminatoires de la CAN 2027, avec l'Éthiopie, le Mozambique et le Soudan comme adversaires de groupe.

Éliminé en seizièmes par la Belgique, Thiaw remercié

Le départ de Thiaw n'a rien d'un hasard. Arrivé en Amérique du Nord avec de grandes ambitions, le Sénégal a perdu ses deux premiers matchs de poule, 3-1 contre la France puis 3-2 face à la Norvège, avant de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. En seizièmes de finale, il menait 2-0 contre la Belgique grâce à Habib Diarra et Ismaïla Sarr jusqu'à la 86e minute, puis s'est incliné 3-2 après prolongation. Un tel bilan ne laissait guère de place à la continuité. La séparation n'a rien eu de serein : Thiaw réclame à la fédération 423,8 millions de FCFA de salaires et de primes impayés, et menace d'aller en justice.

Groupe J : le Sénégal bien placé après deux journées

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Les Lions de la Teranga comptent quatre points après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027. Dans le groupe J, le Sénégal concède d'abord un match nul face au Mozambique (1-1), le 25 septembre, avant de décrocher sa première victoire sous Patrick Vieira contre l'Éthiopie (1-0), quatre jours plus tard. Ces résultats placent les Sénégalais au coude-à-coude avec le Mozambique, également crédité de quatre points. Le Soudan suit avec trois unités, tandis que l'Éthiopie reste à zéro point.

Malgré son statut de favori, le Sénégal mesure déjà les difficultés de ces éliminatoires, où les déplacements et la résistance des adversaires compliquent la tâche des grandes nations. Pour suivre les cotes de cette campagne et les comparer, les 10 meilleurs sites de paris sportifs en Afrique constituent un point de départ avant de choisir où miser.

Patrick Vieira découvre les exigences du banc sénégalais

Pour Patrick Vieira, l'aventure avec les Lions de la Teranga représente une nouvelle étape dans sa carrière d'entraîneur. Après ses expériences à Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Gênes, le technicien français découvre les exigences du football international. Ses deux premiers matchs officiels livrent un premier aperçu du chantier qui l'attend : un nul face au Mozambique, puis une victoire en Éthiopie.

Le sélectionneur peut s'appuyer sur un effectif expérimenté, emmené par le capitaine Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye.

Toutefois, le Sénégal doit encore gagner en efficacité et en maîtrise pour confirmer son statut de favori. L'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (2-3 après prolongation) constitue également un épisode récent à dépasser.

L'autre dossier qui reste dans l'actualité des Lions concerne la finale de la CAN 2025 face au Maroc, dont l'issue fait l'objet d'un litige après la décision de la CAF d'attribuer le titre aux Marocains sur tapis vert. Dans ce contexte, Vieira doit rapidement installer ses principes de jeu et consolider la cohésion de son groupe.

Le Soudan, prochain adversaire des Lions de la Teranga

Après avoir affronté le Mozambique et l'Éthiopie, le Sénégal retrouve le Soudan lors de la prochaine fenêtre internationale, en novembre. Les deux équipes se rencontrent à deux reprises, les 11 et 15 novembre, pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires.

Ces deux confrontations constituent un rendez-vous important pour les hommes de Vieira. Une double victoire permettrait au Sénégal de prendre une option sérieuse sur la qualification, tandis que tout nouveau faux pas pourrait resserrer davantage la lutte dans le groupe J.