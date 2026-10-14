Ile Maurice: Trois mineurs ghanéens interceptés après une traversée clandestine

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Trois Ghanéens, âgés de 11, 13 et 15 ans, ont été interceptés vers 13 heures le lundi 12 octobre dans le port. Ayant effectué la traversée en tant que passagers clandestins sur le MV Sea Prajna, les mineurs ont été repérés alors qu'ils débarquaient par des éléments du Passport and Immigration Office (PIO). Ils ont été placés sous surveillance policière en attendant leur comparution devant la justice et un éventuel rapatriement.

Selon les premières informations, ils se trouvaient à bord du navire depuis son départ, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Les mineurs, nés en 2011, 2013 et 2015, ont été pris en charge par les services de l'immigration, qui leur ont notifié l'infraction de Prohibited Immigrant sous les articles 5(1)(b) et 5(1)(e) de l'Immigration Act 2022. Lors de leur prise en charge, les trois garçons semblaient en bonne santé et ne présentaient aucune trace de violence. Le plus jeune, qui portait un pansement à l'annulaire gauche, a été conduit à la City Clinic pour recevoir des soins.

Les enquêteurs doivent désormais déterminer comment les mineurs ont réussi à embarquer clandestinement, leur point de départ, la durée de leur traversée et les motivations de leur voyage. Ils devront également établir si les trois mineurs ont agi seuls ou s'ils ont bénéficié d'une aide extérieure pour monter à bord du navire.

En attendant la suite des procédures, les trois ressortissants ghanéens restent sous surveillance policière. Une comparution devant la justice est prévue avant leur éventuel rapatriement. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de leur arrivée à Maurice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.