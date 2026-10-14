Ile Maurice: Trois mineurs ghanéens interceptés après une traversée clandestine

Trois Ghanéens, âgés de 11, 13 et 15 ans, ont été interceptés vers 13 heures le lundi 12 octobre dans le port. Ayant effectué la traversée en tant que passagers clandestins sur le MV Sea Prajna, les mineurs ont été repérés alors qu'ils débarquaient par des éléments du Passport and Immigration Office (PIO). Ils ont été placés sous surveillance policière en attendant leur comparution devant la justice et un éventuel rapatriement.

Selon les premières informations, ils se trouvaient à bord du navire depuis son départ, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Les mineurs, nés en 2011, 2013 et 2015, ont été pris en charge par les services de l'immigration, qui leur ont notifié l'infraction de Prohibited Immigrant sous les articles 5(1)(b) et 5(1)(e) de l'Immigration Act 2022. Lors de leur prise en charge, les trois garçons semblaient en bonne santé et ne présentaient aucune trace de violence. Le plus jeune, qui portait un pansement à l'annulaire gauche, a été conduit à la City Clinic pour recevoir des soins.

Les enquêteurs doivent désormais déterminer comment les mineurs ont réussi à embarquer clandestinement, leur point de départ, la durée de leur traversée et les motivations de leur voyage. Ils devront également établir si les trois mineurs ont agi seuls ou s'ils ont bénéficié d'une aide extérieure pour monter à bord du navire.

En attendant la suite des procédures, les trois ressortissants ghanéens restent sous surveillance policière. Une comparution devant la justice est prévue avant leur éventuel rapatriement. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de leur arrivée à Maurice.

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