Ile Maurice: Troisième audition pour Kobita Jugnauth à la FCC

Kobita Jugnauth s'est présentée ce mercredi 14 octobre à la Financial Crimes Commission (FCC) pour sa troisième audition dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des valises. Elle est accompagnée de son avocat, Me Raouf Gulbul.

Cette enquête porte sur la découverte de plusieurs valises contenant une somme avoisinant Rs 114 millions, lors de perquisitions menées en février 2025. Cette affaire avait conduit à l'arrestation de son époux, l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Avec ce nouvel interrogatoire, les enquêteurs de la FCC cherchent à recueillir les éléments nécessaires pour établir les faits sur les circonstances entourant cette découverte et sur l'origine des fonds.