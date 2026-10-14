Ile Maurice: Un motocycliste de 25 ans succombe à ses blessures

Un accident de la route survenu dans l'après-midi de lundi à La Caverne, Vacoas, a coûté la vie à un jeune motocycliste de 25 ans. La victime, Abdallah Muhammad Zulkifl Uzeir Peeroo a succombé à ses blessures après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision impliquant une voiture conduite par une femme de 75 ans.

Le drame s'est produit vers 16 heures sur La Marie Road, La Caverne, Vacoas. Selon les informations recueillies, une voiture conduite par une retraitée résidant à Quatre-Bornes est entrée en collision avec une motocyclette pilotée par Abdallah Muhammad Zulkifl Uzeir Peeroo, qui habitait la région de La Caverne.

La violence de l'impact a grièvement blessé le jeune motocycliste. Alertés, des policiers se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et porter assistance à la victime. Devant la gravité de son état, le jeune homme a été transporté à bord d'un véhicule de police vers l'hôpital Victoria, à Candos, où il a été pris en charge par le médecin de service. Malgré les soins prodigués, ses blessures se sont révélées mortelles. Vers 17 h 25, un médecin a constaté son décès.

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Une autopsie a été pratiquée le même jour, vers 22 heures, à la morgue de l'hôpital Victoria, par le médecin légiste, le Dr Sudesh Kumar Gungadin. L'examen médico-légal a attribué le décès à des lésions craniocérébrales.

De son côté, la conductrice de la voiture a été admise à l'hôpital Victoria, à Candos, où une surveillance policière a été mise en place. Les enquêteurs devront désormais faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident mortel afin d'établir les responsabilités éventuelles.