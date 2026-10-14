Ile Maurice: Une journée de travail rythmée par des communiqués et départs anticipés

Télétravail le matin, départs anticipés l'après-midi, services d'autobus arrêtés à 18 heures... Au lendemain d'une nuit enflammée dans plusieurs régions de l'île, Business Mauritius (BM) a ajusté ses consignes au fil des heures, alors que dans le service public, les responsables sur le terrain ont laissé partir les fonctionnaires plus tôt.

Il est à peine 7 heures, hier, quand le premier communiqué de BM est diffusé. La veille au soir, des incidents avaient éclaté à Abercrombie avant de gagner d'autres localités, dont Sainte-Croix. Le gouvernement avait annoncé dans la foulée la fermeture des écoles et des crèches, ainsi que le report des examens prévus. Au réveil, les autobus tournent au ralenti et le métro ne démarre pas.

Souplesse demandée aux employeurs

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Face à cette situation, l'organisation patronale recommande d'abord à ses entreprises membres de privilégier, lorsque c'est possible, le télétravail et les horaires flexibles. L'objectif est de limiter les difficultés de déplacement des salariés tout en préservant autant que possible la continuité des activités. BM appelle alors les employeurs à adapter leur organisation en fonction de leurs contraintes, mais aussi de la situation de leurs employés. Les parents, dont les enfants n'avaient pas école, étant nombreux à devoir jongler avec leurs contraintes.

Quelques heures plus tard, un deuxième communiqué. Il s'adresse cette fois aux entreprises et aux commerces dont le personnel a dû se déplacer malgré tout. BM y recommande des départs anticipés dans l'après-midi, afin que chacun ait le temps de rentrer chez soi.

L'organisation demande que ces retours se fassent de manière organisée, en concertation avec les équipes, et surtout sans que tout le monde se retrouve sur la route en fin de journée.

Un troisième communiqué recommande vivement à ses membres de laisser partir sans attendre les employés encore présents sur leur lieu de travail. En cause, l'éventualité d'une interruption des services de transport public. L'organisation insiste sur un point : les salariés doivent pouvoir effectuer leur trajet pendant que des bus circulent encore. Elle demande aux employeurs d'organiser les départs sans délai et dans le calme, en tenant compte des distances à parcourir et des moyens de transport de chacun.

La crainte se confirme dans la foulée. La National Land Transport Authority annonce que les autobus cesseront de circuler à travers l'île à 18 heures. Elle invite donc le public à prendre ses dispositions pour ses déplacements.

Du côté de la fonction publique, les horaires habituels sont officiellement maintenus pour la journée. Certains services ont toutefois fermé leurs portes dès le matin, à l'instar des bureaux abritant la Zone 2 Directorate et la PSEA à Barkly. Dans l'après-midi, selon nos informations, ce ne sont pas les ministères eux-mêmes, mais les officiers responsables des différents services qui ont autorisé les fonctionnaires à partir plus tôt.