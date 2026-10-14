Ile Maurice: Le PMSD condamne et appelle à miser sur la jeunesse

Dans un message, Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, condamne «avec la plus grande fermeté» les agissements du Sergent Taukoor envers Élodie Thomas, ainsi que les violences et pillages de ces derniers jours. Le parti appelle le gouvernement à s'attaquer aux causes profondes du malaise, à commencer par la situation de milliers de jeunes sans formation ni emploi.

Une pensée pour Élodie Thomas

Le PMSD souhaite «un prompt et complet rétablissement» à élodie Thomas et assure sa famille de «tout [son] soutien» et réclame une sanction «exemplaire» pour le sergent Taukoor, auteur du coup de feu qui a mis en danger la vie de la jeune femme. Le parti juge les agissements du policier «extrêmement graves et totalement inacceptables».

Le PMSD refuse toutefois que la faute d'un individu rejaillisse sur toute l'institution. Il salue une force policière qui a assuré le maintien de l'ordre «dans des conditions difficiles». Il rappelle aussi une revendication ancienne : des policiers «correctement formés et équipés», avec une carrière fondée sur le mérite.

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«Le respect de la loi n'est pas négociable»

Le parti condamne avec la même fermeté les violences, pillages et dégradations survenus ces derniers jours. Il estime que leurs auteurs «doivent en répondre».

Au-delà de la condamnation, le PMSD formule des propositions. Il demande au gouvernement d'apporter de «vraies réponses» à plusieurs problèmes : la drogue «qui ronge nos quartiers» ; la cherté de la vie ; le manque d'emplois décemment rémunérés ; surtout, la situation des milliers de jeunes «ni scolarisés, ni formés, ni employés».

Pour Xavier-Luc Duval, ces jeunes sont «les laissés-pour-compte d'un système éducatif défaillant». Le parti en fait la clé d'une paix durable : «Le succès de la société mauricienne de demain repose sur notre capacité à réhabiliter, former et employer ces milliers de jeunes.» C'est aussi, selon lui, le moyen de faire reculer le fléau de la drogue.

Le leader du PMSD conclut en souhaitant «un retour rapide au calme» et que «le pays se remette au travail».