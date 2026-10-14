Congo-Kinshasa: Partenariat RDC-AS Monaco - Lancement de la formation de la première promotion d'éducateurs des académies de football de la RDC

La formation intensive de la première promotion d'éducateurs des académies de football de la République démocratique du Congo a débuté ce mardi 13 octobre au stade Tata Raphaël, à Kinshasa. Près d'une centaine d'encadreurs venus de plusieurs provinces du pays participent à cette session organisée dans le cadre du partenariat entre la RDC et l'AS Monaco.

Cette initiative vise à renforcer les capacités techniques et pédagogiques des éducateurs chargés de la formation des jeunes footballeurs congolais. La session réunit des encadreurs issus de différentes structures de formation du pays, sous la supervision de la Direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) et d'experts de l'AS Monaco.

Pour le directeur technique national, Médard Lusadisu, cette formation constitue une avancée importante pour l'encadrement des jeunes talents congolais.

« Nous avons toujours souhaité que tout enfant congolais, dès l'âge de six ans, soit pris en charge par un cadre bien formé et informé. Aujourd'hui, c'est une très grande joie pour nous de voir l'État accompagner cette vision. Cette formation nous apporte un soutien sur les plans mental et sportif, et nous sommes heureux que la Fédération s'approprie cette politique », a-t-il déclaré.

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De son côté, le directeur de l'Académie de l'AS Monaco, Sébastien Muet, a insisté sur la dimension d'échange et de partage qui caractérise cette rencontre.

« Je veux placer ce rassemblement sous le signe du partage. Il n'existe pas une vérité unique en matière de formation des footballeurs. C'est grâce aux échanges que nous pourrons faire progresser les éducateurs qui, à leur tour, feront grandir les jeunes footballeurs congolais. Je suis également convaincu que le football congolais permettra à l'AS Monaco d'apprendre et de grandir », a-t-il expliqué.

Représentant le ministre des Sports et Loisirs, le directeur de cabinet, Magloire Kasongo, a souligné les attentes du gouvernement à travers cette coopération :

« Nous attendons de ce partenariat avec l'AS Monaco un véritable transfert de compétences, un partage d'expériences et une meilleure appropriation des méthodes modernes de formation. Cette phase doit être perçue comme une opportunité de renforcer notre expertise nationale, d'améliorer la qualité de nos formations et de promouvoir une culture de performance, de rigueur et de professionnalisme ».

À travers cette formation, les autorités sportives congolaises espèrent jeter les bases d'un système de formation plus performant, capable d'assurer un meilleur encadrement des jeunes talents et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de footballeurs congolais.

Débutée ce mardi 13 octobre, cette formation prendra fin le 15 octobre.