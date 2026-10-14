Congo-Kinshasa: Création du FRN - Vital Kamerhe dénonce une contradiction entre les appels à la paix de Joseph Kabila et la lutte armée

Le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, a critiqué mercredi 14 octobre la création du Front pour la refondation de la nation (FRN), dirigé par l'ancien président Joseph Kabila. Dans une vidéo publiée sur son compte X, l'ancien président de l'Assemblée nationale estime que cette initiative est contradictoire avec les appels à la paix du son prédécesseur de Félix Tshisekedi et appelle les responsables des mouvements armés à privilégier le dialogue.

« On ne peut proposer la paix à notre peuple tout en recourant aux armes », précise Vital Kamerhe, qui considère la création du mouvement " politico-militaire" FRN, comme un tournant important dans la vie politique congolaise.

Le dirigeant de l'UNC fait notamment référence aux déclarations de Joseph Kabila du 9 octobre, dans lesquelles l'ancien chef de l'État évoquait la paix, puis à l'annonce, trois jours plus tard à Goma, de la création du FRN, dont la direction est associée aux responsables de l'AFC/M23. Pour Kamerhe, cette succession d'événements soulève une contradiction à laquelle les Congolais sont en droit d'attendre une réponse.

Vital Kamerhe appelle à assumer les responsabilités politiques

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Dans son intervention, l'ancien président de l'Assemblée nationale estime que Joseph Kabila ne peut se présenter comme étranger aux difficultés actuelles du pays après avoir dirigé la RDC pendant 18 ans.

« On n'efface pas son propre bilan en accusant son successeur », déclare-t-il, appelant les responsables politiques à assumer leur part de responsabilité dans l'histoire du pays.

Kamerhe rappelle également les conséquences humaines des conflits armés, notamment les déplacements de populations, les interruptions de la scolarité des enfants et les violences subies par les femmes. Il estime que les rébellions successives n'ont pas permis d'apporter aux Congolais la sécurité, la justice et la prospérité attendues.

Soutien à Félix Tshisekedi et appel au dialogue

Vital Kamerhe a réaffirmé son soutien au président Félix Tshisekedi, qu'il présente comme son allié et partenaire politique. Il appelle les Congolais à se mobiliser pacifiquement autour de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'ordre constitutionnel.

Le président de l'UNC exhorte également les responsables des mouvements armés à renoncer à la lutte armée et à privilégier la voie du dialogue. Selon lui, les divergences politiques ne peuvent justifier le recours aux armes contre le pays.

« A quoi bon prendre les armes pour finir autour de la table de la négociation, alors que le dialogue aurait pu permettre d'éviter tant de pertes en vies humaines ? », interroge-t-il.

Son intervention intervient dans un contexte de réactions politiques suscitées par la création du FRN, annoncée le 12 octobre à Goma, dans une ville contrôlée par l'AFC/M23. Vital Kamerhe plaide pour une sortie du cycle des rébellions et des négociations successives, afin de préserver l'unité nationale et de favoriser la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.