Congo-Kinshasa: Fizi - L'administrateur du territoire appelle la population au calme malgré la coupure des réseaux de communication

L'administrateur du territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu, exhorte la population au calme et à la patience face à la persistance de la coupure des réseaux de communication dans la région. Sammy Badibanga a lancé cet appel mardi 13 octobre, au lendemain d'une marche organisée par des acteurs de la société civile et des mouvements citoyens pour réclamer la levée de cette mesure.

Lors de cette manifestation, les organisateurs ont dénoncé les difficultés auxquelles fait face la population depuis plusieurs mois en raison de l'interruption des services de communication. Ils estiment que cette situation prive les habitants de leur droit à l'information et à la communication, tout en perturbant plusieurs activités économiques.

Selon eux, depuis trois mois, les services liés à l'Internet ainsi que les opérations de transfert d'argent par voie électronique sont paralysés, affectant aussi bien les commerçants que les particuliers.

Réagissant à ces revendications, Sammy Badibanga a appelé les habitants à faire preuve de compréhension et de retenue. L'autorité territoriale a expliqué que cette mesure répond avant tout à des impératifs sécuritaires dans cette zone placée sous un dispositif opérationnel de sécurité.

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Malgré les préoccupations exprimées par la population, l'administrateur du territoire assure que les autorités suivent de près l'évolution de la situation et appelle les citoyens à continuer de collaborer avec les services compétents en attendant le rétablissement des réseaux.

La coupure prolongée des communications continue toutefois de susciter des inquiétudes au sein de la population locale, qui espère une normalisation rapide de la situation afin de reprendre ses activités quotidiennes dans des conditions normales.