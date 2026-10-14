Congo-Kinshasa: Est du pays - A la tribune de la Commission africaine des droits de l'homme, Samuel Mbemba accuse Joseph Kabila de vouloir accentuer les violences

Le ministre congolais des Droits humains, Samuel Mbemba, a accusé l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, de vouloir contribuer à une aggravation de l'insécurité dans l'est du pays. Il s'est exprimé lundi 12 octobre à la tribune de la 89esession ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), qui se tient à Dakar, au Sénégal.

Cette déclaration intervient après l'annonce faite par Joseph Kabila de la création d'un nouveau mouvement politico-militaire, en remplacement de la rébellion de l'AFC/M23, dont il prend la tête depuis la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, sous occupation rebelle.

Réunissant des représentants des États africains, des organisations de défense des droits humains et des institutions régionales, la 89e session ordinaire de la CADHP se déroule du 12 au 21 octobre. Les participants y examinent notamment la situation des droits humains sur le continent, dans un contexte marqué par les crises sécuritaires, les tensions géopolitiques et les effets du changement climatique.

Dans son intervention, Samuel Mbemba a alerté l'Union africaine sur ce qu'il qualifie de menaces persistantes liées aux ambitions expansionnistes du Rwanda et de ses alliés armés opérant dans l'est de la RDC.

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Le ministre a notamment fondé ses inquiétudes sur le discours prononcé par Joseph Kabila le 9 octobre. Selon lui, l'ancien chef de l'État n'a fait aucune référence à l'agression rwandaise, qu'il considère comme la principale cause de l'instabilité sécuritaire, des difficultés économiques et des violations massives des droits humains enregistrées dans l'est du pays.

Pour Samuel Mbemba, cette omission soulève des interrogations sur les intentions réelles de l'ancien président et sur les conséquences que pourrait avoir son initiative politique dans une région déjà fragilisée par les conflits armés.

Face à cette situation, le ministre congolais des Droits humains a appelé l'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à renforcer ses efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits humains dans l'est de la RDC.

Au-delà de cette alerte, Samuel Mbemba a exhorté l'organisation continentale à assumer pleinement ses responsabilités en matière de prévention des conflits, de protection des populations civiles et de lutte contre l'impunité. Selon lui, les violations des droits humains commises dans l'est de la RDC ne doivent pas rester sans réponse de la communauté africaine.

Cette prise de position intervient alors que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs territoires des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, où les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements entre groupes armés et forces régulières.