Gabon: 312 millions de FCFA versés à 41 familles impactées par la voie d'accès au CTVD de Nkoltang

Libreville, le 7 octobre 2026 - 312 millions de FCFA ont été mobilisés pour indemniser 41 familles impactées par le projet d'aménagement de la voie d'accès au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Nkoltang. La remise officielle des chèques a été effectuée ce mercredi 7 octobre 2026 par le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi.

L'opération concerne 75 biens situés dans les emprises nécessaires à la réalisation de la voie d'accès au futur CTVD. Les montants versés ont été établis en fonction de la nature et de la valeur des biens recensés. Selon les situations, certaines indemnisations individuelles peuvent atteindre 130 millions de FCFA.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Gouverneur de la province de l'Estuaire ainsi que de représentants de Mika Service, entreprise adjudicataire du projet.

CTVD de Nkoltang : libérer les emprises nécessaires à la construction de la voie d'accès

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Le versement des 312 millions de FCFA d'indemnités à Nkoltang intervient dans le cadre de la mise en oeuvre progressive du projet de Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets.

À ce stade, l'opération porte spécifiquement sur les personnes et les biens concernés par les emprises de la future voie d'accès au site. L'indemnisation constitue ainsi une étape préalable à la libération des espaces nécessaires à la réalisation de cette infrastructure.

Les chiffres communiqués permettent de mesurer précisément l'ampleur de l'opération : 41 familles bénéficiaires, 75 biens concernés et 312 millions de FCFA mobilisés.

Le projet de Nkoltang s'inscrit dans une réflexion engagée depuis plusieurs mois autour de la réorganisation de la gestion des déchets du Grand Libreville. En mai 2025, le Gouvernement avait notamment engagé les travaux préparatoires relatifs à la transition entre la décharge de Mindoubé et le site de Nkoltang.

De Mindoubé à Nkoltang : une nouvelle organisation de la gestion des déchets

La réalisation du CTVD de Nkoltang doit contribuer à apporter une réponse à la problématique de la gestion des déchets dans le Grand Libreville, alors que la décharge de Mindoubé fait face à une forte sollicitation de ses capacités d'accueil.

Dès le 16 mai 2025, une visite du site de Nkoltang avait permis de faire le point sur le projet et sur la nécessité d'accélérer la fermeture de la décharge de Mindoubé. Le site de Nkoltang doit accueillir le futur Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets ainsi qu'un dispositif temporaire destiné à accompagner cette transition.

La situation de Mindoubé pose également la question de la proximité entre une infrastructure de stockage des déchets et les zones habitées. Les enjeux concernent notamment la salubrité et la protection des populations riveraines.

La voie d'accès concernée par les indemnisations du 7 octobre constitue donc l'un des aménagements nécessaires à la mise en oeuvre du projet de Nkoltang.

Baie des Cochons et Akémi-Ndjogoni : 560 millions de FCFA versés à 79 familles

L'opération menée à Nkoltang s'inscrit également dans une série d'actions engagées pour traiter la situation des populations touchées par les emprises de projets d'aménagement dans le Grand Libreville.

Le 20 août 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre avait ainsi supervisé l'indemnisation de 79 familles à Akémi-Ndjogoni et à la Baie des Cochons. 560 millions de FCFA avaient été mobilisés dans le cadre de projets d'aménagement routier concernant ces deux secteurs de Libreville.

Cette opération avait concerné des habitations et des biens situés dans les emprises des travaux. Les montants accordés avaient été déterminés selon l'évaluation des biens affectés.

Le même principe se retrouve aujourd'hui à Nkoltang : identifier les biens concernés, traiter la situation des populations impactées et procéder aux indemnisations avant la poursuite des travaux nécessitant la libération des emprises.

Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre