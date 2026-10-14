Congo-Kinshasa: Devant l'ONU, Washington appelle Kinshasa et Kigali à respecter leurs engagements de paix

14 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les États-Unis appellent la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda à respecter pleinement et sans délai leurs engagements en faveur de la paix dans l'Est congolais.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation dans la région des Grands Lacs mardi 13 octobre, leur représentant, Michael Waltz, a notamment exhorté les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu et à mettre fin aux frappes de drones.

L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, a estimé que les accords de Washington pour la paix et la prospérité constituaient une « opportunité historique » pour favoriser la stabilité dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Il a appelé les parties à s'abstenir de toute rhétorique incendiaire et les membres du Conseil de sécurité à accentuer la pression sur les acteurs concernés afin qu'ils respectent leurs engagements.

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Washington demande le retrait des troupes rwandaises

Concernant le Rwanda, le représentant américain a réclamé le retrait immédiat et sans condition de ses troupes et de son équipement militaire du territoire congolais. Il a également demandé à Kigali de mettre fin à tout soutien au mouvement rebelle M23.

« De son côté, la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) doit se poursuivre », a-t-il déclaré.

Michael Waltz a par ailleurs exhorté les FARDC et le Front pour la refondation de la nation à s'appuyer sur les avancées enregistrées en Suisse pour mettre en oeuvre le protocole évoqué lors de son intervention.

Washington a également réaffirmé sa volonté d'agir contre les personnes responsables d'exactions contre les civils et celles qui tirent profit de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC.

« Nous continuerons à agir contre ceux qui commettent des abus contre les civils ou qui tirent parti de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC », a déclaré Waltz.

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