Congo-Kinshasa: Près de 300 habitations endommagées par une pluie à Kasongo

Près de 300 habitations ont été endommagées par une forte pluie qui s'est abattue mardi 13 octobre sur le territoire de Kasongo, dans la province du Maniema. Les dégâts touchent quatre quartiers et ont laissé de nombreuses familles sans abri. La société civile alerte sur les risques sanitaires, alors que la zone fait déjà face à des cas de diarrhée.

Le quartier Kauta figure parmi les zones les plus touchées. Les fortes précipitations ont emporté des toitures et détruit des murs, fragilisant les conditions de vie de nombreux ménages.

Selon la société civile Force Civile, aucune aide d'urgence n'avait encore été acheminée aux sinistrés au moment du signalement. De nombreuses familles se retrouvent ainsi sans abri adéquat et dans l'attente d'une assistance.

La situation suscite également des inquiétudes sanitaires. Le territoire de Kasongo enregistre déjà des cas de diarrhée, dans un contexte marqué par des difficultés d'accès à l'eau potable et des besoins sanitaires persistants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mbuyu Brakas Mwanayaula, secrétaire général de Force Civile à Kasongo, estime que les dégâts causés par la pluie aggravent la vulnérabilité des populations touchées.

« Cette situation accroît les risques pour la santé et la sécurité de la population affectée », alerte-t-il.

L'organisation appelle les autorités compétentes et les acteurs humanitaires à évaluer rapidement les besoins des sinistrés et à leur apporter une aide adaptée. Elle invite également les personnes de bonne volonté à se mobiliser en faveur des familles touchées.