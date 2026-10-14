Congo-Kinshasa: Le PAM lance le projet IGNITE RDC pour faciliter l'accès des PME agroalimentaires aux financements au Kasaï-Central

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé officiellement, mardi 13 octobre, le projet IGNITE RDC à Kananga, au Kasaï-Central. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agroalimentaire, à faciliter leur accès aux financements et à favoriser la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Le projet prévoit notamment de diagnostiquer les besoins des entreprises agroalimentaires et de les accompagner dans le renforcement de leurs capacités. Il intervient dans un contexte où l'accès limité au crédit freine le développement de la production et de la transformation agricoles dans la province.

Le manque de financements freine la production locale

Pour de nombreux producteurs et transformateurs agricoles du Kasaï-Central, les difficultés d'accès aux financements limitent l'acquisition d'intrants de qualité, de semences améliorées et d'équipements modernes nécessaires à l'augmentation des rendements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Benjamin Tshibuabua, agriculteur à Kananga, témoigne des conséquences de cette situation sur son activité.

« Quand nous n'avons pas d'argent, nous avons du mal à trouver les outils de travail et aussi des semences. Nous souffrons beaucoup », explique-t-il.

À travers le projet IGNITE RDC, le PAM entend accompagner les PME agroalimentaires afin de renforcer leur compétitivité et d'améliorer leurs possibilités d'accès aux financements. L'initiative vise également à soutenir le développement des entreprises locales et à stimuler les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes.

Autonomiser les coopératives, les femmes et les jeunes

Pour surmonter ces difficultés, le projet IGNITE RDC propose un mécanisme d'accompagnement sur mesure. Le programme débutera par un diagnostic complet des entreprises ciblées afin d'évaluer leurs capacités techniques, organisationnelles et financières avant de les connecter aux opportunités d'investissement.

Sylvia Ngua, cheffe du bureau du PAM pour le Grand Kasaï, précise que « ce projet IGNITE est pour nous une façon de renforcer les petites et moyennes entreprises, de déclencher un changement et de libérer leur potentiel. »

Sont prioritairement visés par ce programme : les coopératives agricoles, les unités de transformation alimentaire, les organisations de producteurs, ainsi que les initiatives entrepreneuriales portées par les jeunes et les femmes, en vue de promouvoir un développement économique inclusif dans la province.