Congo-Kinshasa: Plus de 200 véhicules immobilisés après une grève des transporteurs sur l'axe Bunia-Kasenyi

Le trafic est paralysé depuis lundi 12 octobre sur la route Bunia-Kasenyi, en Ituri, où les transporteurs de marchandises en provenance de l'Ouganda observent une grève pour dénoncer le délabrement de cet axe routier d'environ 60 kilomètres, longeant le lac Albert. Plus de 200 véhicules sont immobilisés de part et d'autre du poste de péage de Dele, selon des témoignages concordants.

Les grévistes exigent la réhabilitation de cette route, qu'ils jugent dangereuse en raison de son mauvais état. D'après eux, les nids-de-poule et les bourbiers provoquent régulièrement des accidents et des pertes de marchandises.

La paralysie du trafic touche également les commerçants, dont certains craignent la détérioration de leurs produits, notamment les pommes de terre et les tomates. Des camions transportant des moellons vers le site des Monts Bleus sont aussi empêchés de poursuivre leur trajet.

Une commerçante, mère de cinq enfants, bloquée depuis deux jours au poste de péage de Dele, appelle les autorités à intervenir, expliquant que le commerce constitue sa seule source de financement.

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« Je suis dépassée par la situation. Que les autorités nous viennent en aide et trouvent une solution. Toute ma vie dépend de cette marchandise », témoigne-t-elle.

Les chauffeurs dénoncent les difficultés de circulation sur cet axe pour les échanges commerciaux entre la ville de Bunia en RDC et l'Ouganda voisin. Ils affirment qu'au moins deux accidents ou renversements de camions s'y produisent chaque jour, malgré les taxes qu'ils continuent de payer.

Ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route afin de sécuriser le transport des marchandises et de rétablir la circulation.

Chaque jour, des dizaines de véhicules acheminent des marchandises de l'Ouganda vers Bunia par ce corridor longeant le lac Albert.

Les démarches entreprises pour obtenir la réaction du gouvernement provincial n'avaient pas abouti au moment de la publication de cet article.