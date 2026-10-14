Congo-Kinshasa: Plus de 10 000 cas de violences basées sur le genre recensés depuis janvier 2026 en Ituri

Plus de 10 000 cas de violences basées sur le genre (VBG) ont été recensés en Ituri depuis le début de l'année 2026, après plus de 20 000 cas enregistrés en 2025. Ces chiffres ont été communiqués mardi 14 octobre par la Division provinciale du Genre, de la Famille et de l'Enfant, lors d'un forum consacré à la paix, à la sécurité et au développement, organisé à Bunia.

Les conflits armés récurrents et les pesanteurs socioculturelles figurent parmi les principaux facteurs qui fragilisent les droits des femmes dans cette province.

Outre les violences physiques et sexuelles, la Division provinciale du Genre relève la faible participation des femmes à la gouvernance locale. Selon les données présentées lors du forum, leur représentation dans les instances de prise de décision ne dépasse pas 10 % à l'échelle provinciale. Elle tombe à seulement 3 % au sein des comités locaux de sécurité.

Cette faible présence limite leur participation aux décisions liées à la prévention des conflits et à la recherche de solutions aux tensions communautaires.

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Un plan d'action basé sur la Résolution 1325 de l'ONU

Pour inverser cette tendance, à l'issue des échanges, les participantes au forum ont mis en place un cadre de réflexion et adopté un plan d'action provincial axé sur la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce texte appelle notamment à renforcer la participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'aux processus de paix.

Malgré ces contraintes, souligne la Division provinciale du Genre, des initiatives locales appuyées par la MONUSCO, notamment dans la périphérie de Bunia et dans le sud du territoire d'Irumu, démontrent l'efficacité de l'engagement féminin dans le rapprochement intercommunautaire et le rétablissement de la cohésion sociale.