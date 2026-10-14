Afrique: France-Tchad - L'accord de défense rétabli

En visite à Paris le 13 octobre, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron, à l'Élysée. Cette rencontre a abouti à la signature d'une déclaration d'intention visant à structurer la coopération militaire entre les deux pays sur de nouvelles bases, près de deux ans après la dénonciation de leur accord de défense par N'Djamena.

Le tête-à-tête entre le président français, Emmanuel Macron, le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a porté sur le renouvellement du partenariat entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, les ministres de la Défense des deux pays ont signé une déclaration d'intention destinée à encadrer leur future coopération. Le nouvel accord de défense repose sur la formation, l'expertise, l'industrie de défense et les technologies. Il prévoit également de contribuer au renforcement des capacités des forces armées tchadiennes, en particulier dans les secteurs innovants.

Cette initiative marque une évolution dans les relations entre Paris et N'Djamena, fortement détériorées en novembre 2024. À cette période, les autorités tchadiennes avaient dénoncé l'accord de défense qui liait les deux pays, entraînant le retrait des forces françaises et mettant fin à plusieurs décennies de présence militaire française au Tchad.

Depuis quelques mois, les deux capitales ont progressivement engagé un rapprochement diplomatique. Une première rencontre entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno s'était tenue à l'Élysée en janvier 2026, avant un nouvel échange lors du sommet Afrique-France organisé à Nairobi, au Kenya, en mai de la même année.

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La déclaration d'intention signée le 13 octobre vient ainsi formaliser la volonté des deux États de reprendre leur coopération militaire dans un cadre renouvelé. Elle intervient alors que, depuis la dénonciation de l'accord de défense de 2024, les relations militaires entre les deux pays ne disposaient plus du même cadre juridique.