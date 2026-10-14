Congo-Kinshasa: RGPH-2 - Les opérateurs cartographes face à la réalité du terrain à Kingabwa et Ndanu !

A Limete, dans la ville-province de Kinshasa, la descente des opérateurs cartographes révèle deux réalités : des ménages parfois méfiants faute d'information préalable et des structures communautaires qui accueillent favorablement les équipes. Une situation qui souligne l'importance de la sensibilisation pour la réussite du Deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2).

Dans les rues de la commune de Limete, les opérateurs cartographes poursuivent leur travail de terrain. Munis de leurs kits de travail et reconnaissables à leur tenue, ils vont à la rencontre des ménages, des structures sanitaires et des lieux de culte afin de recueillir les informations nécessaires à la préparation du RGPH-2, organisé 42 ans après le précédent recensement en République démocratique du Congo.

Au quartier Kingabwa, cependant, la mission ne se déroule pas sans difficultés. À l'approche de certaines parcelles, les équipes se heurtent à la méfiance des habitants. Faute d'avoir été informés au préalable, certains ménages sont surpris par cette démarche. Dans certains cas, les portes leur sont même claquées au nez.

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Pour les habitants concernés, l'arrivée des opérateurs cartographes soulève des interrogations. Plusieurs estiment qu'une campagne de sensibilisation devrait précéder les visites, afin de leur permettre de comprendre la démarche avant le passage des équipes.

Expliquer pour instaurer la confiance

Face à ces réticences, les opérateurs cartographes prennent le temps d'expliquer leur mission, les objectifs de la cartographie censitaire et son importance dans la préparation du dénombrement. Au fil des échanges, certaines personnes finissent par comprendre la démarche et acceptent de collaborer. Si les réactions restent variables d'un ménage à l'autre, les explications permettent progressivement de faciliter les visites.

Cette expérience met en évidence un enjeu majeur : au-delà du déploiement technique des équipes, l'adhésion des populations dépend aussi de leur niveau d'information. Une sensibilisation préalable, adaptée aux réalités des quartiers et aux langues parlées localement, pourrait contribuer à réduire les incompréhensions et à améliorer l'accueil réservé aux agents sur le terrain.

À Ndanu, un accueil plus favorable

L'atmosphère est différente au quartier Ndanu. Les équipes y visitent notamment un centre de santé faisant office de maternité ainsi qu'une église. Dans ces structures, les opérateurs cartographes sont accueillis avec gentillesse et disponibilité. Contrairement aux difficultés rencontrées à Kingabwa, les visites se déroulent sans complications majeures.

Les responsables rencontrés se montrent ouverts à la démarche, facilitant ainsi le travail des équipes. Le pasteur Michel Ntambwa, responsable d'une église, se réjouit notamment d'avoir été informé de l'opération grâce aux actions de proximité, dont les crieurs publics et les panneaux déployés à Kinshasa. Il encourage les responsables religieux à accueillir favorablement les opérateurs cartographes et à relayer le message auprès de leurs fidèles.

Ce contraste entre Kingabwa et Ndanu illustre le rôle que peut jouer l'information dans la perception de la cartographie censitaire. Là où les habitants sont surpris par l'arrivée des équipes, les interrogations et les réticences peuvent compliquer les opérations. À l'inverse, une meilleure compréhension de la démarche facilite les échanges et l'accès aux structures visitées.

La gratuité, un message essentiel

Au cours de cette descente, la gratuité de l'opération figure également parmi les messages importants à transmettre aux populations. Ilanga Jonas, un habitant rencontré sur le terrain, rappelle que le recensement est une démarche d'intérêt général et qu'aucun paiement ne doit être exigé des citoyens. La diffusion de cette information est essentielle pour rassurer les ménages et favoriser leur participation au processus.

Le BCR à la hauteur de la tâche

Peu avant d'engager le déploiement des opérateurs cartographes sur le terrain, le Gouvernement congolais, à travers le Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, avec l'appui de ses partenaires, principalement le Fonds des Nations Unies pour la Population, a mobilisé les ressources nécessaires pour un processus réussi.

Lundi dernier, à l'entrepôt du Programme Alimentaire Mondial, situé à la 12ème Rue Limete Industriel, le Bureau Central du Recensement (BCR) a distribué aux Chefs d'équipe des équipements nécessaires constitués entre autres des mégaphones, des tablettes, des sacs dotés des panneaux solaires, des powerbank, des imperméables en vue de permettre aux opérateurs cartographes de réaliser leur mission dans des conditions dignes, loin des perturbations techniques et liées aux catastrophes naturelles.

Une sensibilisation de proximité pour préparer le dénombrement

La cartographie censitaire constitue une étape préparatoire au dénombrement de la population. Elle contribue à identifier et à organiser les zones de travail ainsi qu'à recueillir les informations nécessaires à la préparation des opérations de recensement. À Kingabwa comme à Ndanu, les observations de terrain rappellent que la réussite du RGPH-2 repose sur une double exigence : une préparation technique rigoureuse et une communication de proximité permettant aux populations de comprendre les objectifs de l'opération.

Le recours aux crieurs publics, aux différentes langues parlées localement, aux autorités de quartier et aux relais communautaires apparaît ainsi comme un levier important pour renforcer l'adhésion des habitants. Au terme de cette descente, un constat s'impose : informer avant de passer, expliquer au moment de la visite et rassurer les populations sont autant de conditions pour faciliter le travail des opérateurs cartographes et préparer efficacement le dénombrement en République démocratique du Congo.