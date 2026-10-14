Congo-Kinshasa: Didier Lacoste sensibilise les femmes sur le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus

Vaut mieux prévenir que guérir dit-on, tant que le patient se fait dépister le plus tôt que possible d'une maladie, il augmente les chances de se remettre en bonne santé physique. Le cas du cancer du sein et du col utérus, qui atteignent plus les femmes et qui est en l'honneur tout au long de ce mois d'octobre dit « Rose ». C'est dans ce contexte que l'artiste musicien talentueux Didier Lacoste, de son vrai nom, Adikey Ndebe a livré à la presse son point de vue.

Lancé officiellement en ce début du mois d'octobre 2026, la campagne nationale dite Octobre Rose, vise premièrement la lutte et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Elle est organisée sous les auspices du Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en collaboration avec la Banque mondiale et le laboratoire ROCH. Un élément fondamental à souligner, d'après le programme national, 912 000 femmes bénéficieront du dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus dans plusieurs provinces, et à Kinshasa, 5 000 femmes seront dépistées gratuitement au cancer du sein.

Défis majeurs de la santé publique

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Toujours est- il vrai, l'un de défis majeurs de la prise en charge du cancer en général demeure le dépistage. Ainsi, les autorités sanitaires rappel aux femmes en particulier, la prise de conscience de leur état de santé physique. Avec ou sans l'apparition des symptômes, elles doivent s'inscrire, à choisir librement le site de dépistage le plus proche de leur domicile.

Témoignage/Mois d'octobre rose

Se confiant à la presse, Adikey Ndebe dit Didier Lacoste rend hommage à sa mère biologique, qui a succombé d'un cancer du col de l'utérus. Ainsi, il invite toutes les Mamans au dépistage du cancer du sein et du col d'utérus. Pour lui, le cancer n'est pas une bonne maladie. Pour contribuer à cette grande campagne nationale, il livre chaque dimanche du mois d'octobre 2026, un concert gratuit, réservé seulement aux femmes.

Il se tient à l'espace Retrouvailles, situé à la commune de Kasa-vubu, sur avenue Lodja n° 42. Pour finir, il a annoncé dans les prochains jours, la préparation de son nouvel album et la sortie du single baptisé « Corrigé ba Yuma ».