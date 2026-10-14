Madagascar: Antsohihy - Le chef de l'État affirme son soutien à la concertation nationale

En déplacement à Antsohihy pour marquer l'anniversaire de la République, le chef de l'État a affirmé son soutien à la concertation nationale. Il a aussi écarté l'idée d'un dialogue politique.

Des mots d'e ncouragement. C'est ce que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a adressé au Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). Dans son discours durant un culte d'ouverture de la célébration de l'anniversaire de la République, à Antsohihy, hier, il a affirmé son soutien à l'institution ecclésiale dans la conduite du processus de concertation nationale.

À entendre le locataire d'Iavoloha, ces mots d'encouragement auraient été nécessaires puisque certains acteurs auraient l'intention de court-circuiter la concertation nationale. « J'encourage le FFKM dans la conduite de la concertation nationale puisque c'est par ce processus qu'on peut mettre en oeuvre la vraie Refondation du pays», déclare-t-il, en ajoutant : « certains veulent déjà perturber la concertation dans le but de pousser à la tenue d'un dialogue politique». Toujours selon l'officier supérieur, le dialogue politique vise à parvenir à une distribution des sièges au sein du pouvoir.

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« À ceux qui comptent faire cette déclaration, je vais leur répondre tout de suite. C'est non. Non, il n'y aura pas de dialogue politique, puisqu'il n'y a pas eu de crise politique dans le pays, mais une crise sociale », affirme le colonel Randrianirina. Dans sa prise de parole, il s'est également montré confiant dans les avancées du processus de concertation nationale. Il a indiqué que les Églises en sont actuellement à l'étape de la formation des formateurs, « mais elles vont bientôt commencer à organiser la concertation à partir de la base. Le processus avance ».

Depuis le début du mois, le FFKM tient des formations pilotes dans six districts des six régions. Il s'agit de formations des acteurs qui conduiront les débats lors des concertations au niveau des Fokontany. Les séances de formation dans le reste des districts du pays démarreront en novembre. Un coup d'envoi qui sera, néanmoins, conditionné par la disponibilité du matériel technique et logistique, comme des tablettes numériques, à lire une déclaration publiée par le comité de pilotage de la concertation, fin septembre.

Pas dans les plans

Le timing de l'institution ecclésiale détonne toutefois avec le chronogramme inscrit dans le Programme de la Refondation de la République. Le planning inscrit dans ce document prévoit que la concertation nationale à tous les niveaux soit bouclée avant la fin de cette année 2026. Ce qui devrait permettre de se pencher sur les préparatifs électoraux durant l'année 2027. Le but étant d'organiser un référendum ou une élection constituante et la présidentielle avant la fin de l'année 2027.

La résolution de la concertation devrait pourtant servir de socle à la rédaction du projet de Constitution à soumettre aux électeurs. Le colonel Randrianirina a martelé toutefois sa volonté de respecter l'engagement du pouvoir de la Refondation d'organiser des élections l'année prochaine. Dans une interview accordée à la radio des Nations Unies, à New York, en septembre, il a déclaré : « Je crois en notre calendrier. Je crois qu'on arrivera à organiser une élection en 2027 ».

À écouter ses explications dans cette interview, les consultations politiques pour l'organisation des élections qu'il a conduites en septembre, à Iavoloha, devraient accélérer la marche vers l'organisation des scrutins, indépendamment de la concertation nationale. Les conclusions de ces consultations politiques serviront, selon lui, de base pour la réforme du cadre juridique et structurel des élections. Toutefois, avec les déclarations d'hier, l'officier supérieur ferme la porte à toute autre démarche politique menant à un partage du pouvoir ou à une distribution de sièges.

Les propos d'hier du locataire d'Iavoloha coïncident aussi avec un contexte où certains chuchotent l'éventualité d'un remaniement, voire un changement de gouvernement. Une possibilité qui met les états-majors politiques et même certaines associations de jeunes en effervescence. Depuis fin septembre, les associations et entités politiques enchaînent les sorties et déclarations publiques pour faire connaître ou rappeler leur existence. Selon des indiscrétions, une recomposition de l'Exécutif n'est pas encore dans les plans du locataire d'Iavoloha.

Cependant, certains courants poussent pour une reconfiguration du gouvernement afin « d'armer politiquement le pouvoir en vue des échéances électorales ». D'autres affirment directement que le but est de soutenir une éventuelle candidature du colonel Randrianirina à la présidentielle. Un sujet que ce dernier évite jusqu'ici. Pour d'autres, il s'agit de garantir l'impartialité du pouvoir. Par ailleurs, à s'en tenir aux propos présidentiels d'hier, les critères politiques ne devraient pas suffire pour obtenir un siège au sein du pouvoir.