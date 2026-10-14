Madagascar: Antsiva Radio - « Ny Marina » - « Ces trente années ont été difficiles », confie Ismaël Razafinarivo

L'émission « Ny Marina », diffusée sur Antsiva Radio 97,6 FM, fête ses trente ans. Durant ces trois décennies, elle a occupé une place importante dans les débats sur les affaires nationales.

13 octobre 1996 - 13 octobre 2026. L'émission « Ny Marina », consacrée aux débats sur la politique, la société et l'économie à Madagascar, a célébré son trentième anniversaire sur Antsiva Radio 97,6 FM. Ismaël Razafinarivo, dont le nom reste indissociable de son histoire, figure parmi ses fondateurs. Annick Raherimanana et Nivo Ratiarison ont également participé à son lancement, avant d'être rejoints par Ralibera Michel.

Un contexte politique mouvementé

La création de « Ny Marina », en 1996, ne doit rien au hasard. Selon Ismaël Razafinarivo, la situation politique mouvementée que traversait alors le pays les a incités à concevoir une émission destinée à expliquer les événements et à aider les citoyens à comprendre les affaires nationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'amiral Didier Ratsiraka, écarté du pouvoir à la suite du mouvement populaire de 1991, menaçait de revenir au pays. De son côté, le Hery Velona était traversé par des dissensions internes, avec des factions dirigées par le Pr Albert Zafy, Richard Andriamanjato et Manandafy Rakotonirina. Ces tensions ont abouti à la destitution du président Albert Zafy. De nouvelles figures politiques, comme Herizo Razafimahaleo et Tovonanahary Rabetsitonta, ont également émergé, rendant la situation encore plus complexe. Nous avons alors ressenti le besoin de prendre la parole pour expliquer les événements et aider les citoyens à comprendre la réalité. C'est ainsi que l'émission est née », raconte-t-il.

Trente années de craintes et d'inquiétudes

Au cours de ces trente années, de nombreuses affaires ont soulevé des questions qui, selon Ismaël Razafinarivo, appellent encore des éclaircissements. Il cite notamment les décès survenus lors des mouvements populaires et la gestion des emprunts contractés par le pays. Ces interrogations ont renforcé leur détermination à poursuivre l'émission, malgré les risques et les pressions liés aux sujets abordés.

« Ces trente années ont été particulièrement difficiles. L'émission est diffusée le soir et nous rentrons chez nous sans garde du corps. Nous abordons de nombreux sujets sensibles, susceptibles de heurter les personnes citées. Certaines pensent que nous leur sommes hostiles simplement parce que nous exposons les faits », poursuit-il.

Il souligne que le défi tient autant à la sensibilité des sujets qu'aux conséquences possibles pour les journalistes. « Il n'est pas facile de faire face à tout cela, mais ces difficultés ne nous ont jamais fait reculer. Elles nous encouragent au contraire à poursuivre l'émission pour le peuple malgache et pour le pays. Cela coule désormais dans mes veines », affirme Ismaël Razafinarivo.

La vérité exige du courage

À ses yeux, il est possible de faire prévaloir la vérité dans la gestion des affaires publiques, à condition d'avoir le courage et la volonté de changer les pratiques. « Il faut avoir le courage d'engager de véritables changements et d'appliquer ce principe : "Dans les affaires de l'État, je ne privilégie aucun proche." Cela implique de réformer les institutions qui doivent l'être, d'adopter de bonnes lois et de confier la direction du pays à des personnes compétentes et intègres», explique-t-il.

Une célébration avec les auditeurs

Une programmation spéciale, proposée tout au long de la journée du 13 octobre, a marqué hier le trentième anniversaire de « Ny Marina ». Témoignages, échanges avec les auditeurs et les responsables politiques, ainsi que réflexions sur l'avenir de l'émission ont rythmé cette célébration.

Après trente années dans le paysage médiatique, l'histoire de « Ny Marina » reste marquée par la volonté d'éclairer les affaires nationales et d'offrir un espace de débat. Le président-directeur général de la station, Edgard Razafindravahy, a lui aussi adressé un message aux responsables de l'émission et à l'équipe d'Antsiva Radio : « Après ces trente années, l'émission entre désormais dans une nouvelle phase: celle de la mise en pratique de "Ny Marina". »