Madagascar: Forum économique - Le CEO Summit Indian Ocean élargit son ancrage régional

Le CEO Summit Indian Ocean tiendra sa troisième édition les 11 et 12 mars 2027 à La Réunion. Plus de six cents participants sont attendus pour renforcer la coopération économique régionale.

Le CEO Summit Indian Ocean tiendra sa troisième édition les 11 et 12 mars 2027 à La Réunion, au MOCA Domaine de Montgaillard. Après deux éditions organisées à Madagascar, ce rendez-vous économique ambitionne de renforcer les échanges entre les marchés de l'océan Indien et de faciliter les rencontres entre investisseurs, dirigeants et institutions. Plus de 600 participants issus de plus de 30 pays sont attendus, selon le communiqué publié hier.

Ce changement de territoire marque une nouvelle étape dans le développement de cette plateforme régionale, née à Madagascar. À travers ce choix, les organisateurs souhaitent accroître sa visibilité internationale et multiplier les passerelles entre les économies insulaires et continentales. L'ouverture aux pays membres de l'Association des pays riverains de l'océan Indien figure également parmi les priorités de cette édition.

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Face aux mutations des marchés et aux évolutions des flux d'investissement, le sommet ambitionne de favoriser les rapprochements entre porteurs de projets, investisseurs et décideurs. Plus de 100 intervenants sont attendus pendant les deux jours de rencontres, autour du thème « The Power to Go Beyond Conquérir de nouveaux possibles ».

Connectivité

L'objectif affiché est de faire émerger de nouvelles perspectives de croissance et de coopération. Les échanges porteront notamment sur le financement, l'intégration économique et le développement des échanges commerciaux. Les organisateurs souhaitent également favoriser la création de partenariats concrets entre les acteurs économiques de la région.

Huit secteurs seront au coeur des échanges, dont le tourisme, le capital humain, la connectivité régionale, les économies bleue et verte, la santé, les investissements, l'agro-industrie et la sécurité alimentaire. Ces domaines offrent plusieurs possibilités de coopération entre les territoires participants, notamment pour mobiliser des financements, développer les activités économiques et fluidifier la circulation des marchandises.

Au-delà des conférences et des interventions d'experts, le programme prévoit des rencontres entre entreprises, investisseurs, institutions et porteurs de projets. Des sessions de mise en relation professionnelle, des rendez-vous d'affaires et des espaces d'exposition permettront aux participants de présenter leurs activités et d'explorer des possibilités de collaboration.

La galerie d'exposition permettra également aux entreprises et aux institutions de mettre en avant leurs innovations et leurs projets. L'objectif est de faire des échanges noués pendant le sommet des leviers de développement commercial et de coopération régionale.

Le programme comprendra aussi les CEO Summit Awards & Gala, destinés à récompenser les entreprises, les dirigeants et les initiatives qui contribuent au développement économique de l'océan Indien. Six catégories sont annoncées, dont certaines consacrées à l'innovation et à la responsabilité sociétale des entreprises.